وزير الطاقة الروسي: مستعدون لتمديد عقد "غازبروم" و"نافطوغاز"

أعلن وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، أن المباحثات بين روسيا وأوكرانيا والمفوضية الأوروبية حول ترانزيت الغاز جرت بشكل بناء بما فيه الكفاية.

برلين — سبوتنيك . وأضاف نوفاك، عقب اللقاء الثلاثي، اليوم الثلاثاء 17 يوليو/ تموز، أن روسيا مستعدة لتمديد عقد "غازبروم" و"نفطوغاز" الجاري، أو توقيع عقد جديد.

وقال نوفاك عقب اللقاء الثلاثي: "لقد جرت للتو مباحثات بصيغة ثلاثية مع المفوضية الأوروبية وأوكرانيا حول صادرات الغاز حتى عام 2020".

وأضاف: "حسب رؤيتي فقد جرت المباحثات بشكل بناء وهادئ، وتبادلنا المعلومات والآراء حول الوضع القائم وآفاق تصدير الغاز للمستهلكين الأوروبيين".

واستطرد نوفاك: "نحن مستعدون لتمديد العقد الجاري، ومستعدون للنظر في مقترحات إبرام عقد جديد، وهناك مسألة مهمة مرتبطة بذلك وهو موقف روسيا، إذ يجب علينا تسوية كل الخلافات قبل بدء تنفيذ مرحلة جديدة من التعاون".