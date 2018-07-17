ارتفاع الأسهم الأوروبية بدعم شهادة باول

صعدت الأسهم الأوروبية، اليوم الثلاثاء 17 يوليو/ تموز، في تعاملات متقلبة حيث تعززت بتعليقات متفائلة تضمنتها شهادة جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أمام الكونغرس وسط سلسلة متباينة من نتائج الشركات.

© AP Photo / Richard Drew الأسهم الأوروبية ترتفع مدعومة بمكاسب للقطاع المالي

وبحسب وكالة "رويترز"، فقد شهدت أسهم شركات الاتصالات أكبر انخفاض مع تراجع مؤشر القطاع 1.2 %، تحت ضغط هبوط سهم تلينور 4%، بعدما قالت شركة الاتصالات النرويجية إنها سجلت نتائج مالية في الربع الثاني من العام دون التوقعات.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 % عند الإغلاق، بعدما عوض خسائره المبكرة في أعقاب شهادة باول التي قال فيها إنه يتوقع عدة أعوام من متانة سوق العمل وانخفاض التضخم.

وصعد الدولار بدفع من تعليقات باول والتي ضغطت على اليورو، وهو ما ساعد بدوره المؤشر داكس الألماني الغني بالشركات التصديرية ليحقق أداء أفضل ويغلق مرتفعا 0.9 %.

وصعد سهم تيسن كروب أكثر من 9%، بعدما عزز رئيس مجلس الإدارة الآمال في إعادة هيكلة المجموعة الصناعية العملاقة.