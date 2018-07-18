روسيا تنسحب من قائمة أكبر حاملي سندات الخزانة الأمريكية

وفي وقت سابق، نوهت رئيسة المصرف المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا، رداً على سؤال من نواب بالبرلمان الروسي بشأن بيع نصف الدين الأمريكي تقريباً من قبل الهيئة التنظيمية في أبريل / نيسان، أن البنك المركزي يتبع سياسة تنوع الاحتياطيات الدولية ومع مراعاة جميع المخاطر، بما في ذلك القرارات المالية والاقتصادية والجيوسياسية.
الجدير بالذكر أن الصين تعد من أكبر حاملي سندات الخزانة الأمريكية، حيث أضافت ملياري دولار وأصبح المجموع العام حوالي 1.183 تريليون دولار، وتأتي في المركز الثاني اليابان التي تحمل حوالي 1.049 ترليون دولار أمريكي.
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