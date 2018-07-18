روسيا تنسحب من قائمة أكبر حاملي سندات الخزانة الأمريكية

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، استنادًا إلى تقرير صدر في شهر أيار / مايو، أن روسيا انسحبت من قائمة أكبر حاملي سندات الخزانة الأمريكية، بعد أن طرحت في المزاد ثلث سنداتها الحكومية على الأقل.

© Sputnik . Valery Melnikov قاذفة جديدة تفجر الخزانة الأمريكية

واشنطن- سبوتنيك . وشغلت روسيا في شهر نيسان/أبريل المرتبة الـ22 من حيث ملكيتها للسندات بقيمة 48.7 مليار دولار، على الرغم من حقيقة مفادها أن سندات الخزانة الأمريكية في شهر آذار / مارس، في روسيا كان ضعفي، إلا أنه من حيث التصنيف احتلت المرتبة الـ16.

وفي وقت سابق، نوهت رئيسة المصرف المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا، رداً على سؤال من نواب بالبرلمان الروسي بشأن بيع نصف الدين الأمريكي تقريباً من قبل الهيئة التنظيمية في أبريل / نيسان، أن البنك المركزي يتبع سياسة تنوع الاحتياطيات الدولية ومع مراعاة جميع المخاطر، بما في ذلك القرارات المالية والاقتصادية والجيوسياسية.

الجدير بالذكر أن الصين تعد من أكبر حاملي سندات الخزانة الأمريكية، حيث أضافت ملياري دولار وأصبح المجموع العام حوالي 1.183 تريليون دولار، وتأتي في المركز الثاني اليابان التي تحمل حوالي 1.049 ترليون دولار أمريكي.