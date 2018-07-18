الاتحاد الأوروبي يحمي شركاته من العقوبات الأمريكية بـ"قانون المنع"

بروكسل — سبوتنيك. وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء 18 يوليو / تموز: "من المتوقع أن ينتهي العمل باللائحة في أغسطس (آب)، وأن تدخل اللائحة حيز التنفيذ في نفس الشهر"، وذلك بعد إقرار هذه التعديلات من مجلس الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي.
ولائحة الحماية الحالية للاتحاد الأوروبي تم إقرارها عام 1996، للدفاع عن مصالحه في كوبا ضد العقوبات الأمريكية، ومع ذلك لم يتم تنفيذها بالكامل، ما أوجد عدم يقين بشأن كيفية تطبيق "قانون المنع" على أرض الواقع.
وفي 8 مايو / أيار الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق الشامل بشأن البرنامج النووي الإيراني، مشيرا إلى استئناف العمل بكافة العقوبات، التي تم تعليقها نتيجة التوصل إلى هذه الصفقة.
ونتيجة لذلك أصبحت الدول الحليفة للولايات المتحدة، أي فرنسا وألمانيا وبريطانيا، التي أعلنت أنها لا تعتزم الانسحاب من هذه الصفقة، معرضة لمخاطر فرض عقوبات على شركاتها العاملة في إيران، التي عقدت صفقات اقتصادية مع طهران بمليارات الدولارات.
وأعلن شركاء واشنطن الغربيون عزمهم مواصلة الالتزام بشروط الاتفاق مع إيران.
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