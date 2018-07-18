الاتحاد الأوروبي يبحث فرض قيود على واردات الصلب الأمريكية

قالت المفوضية الأوروبية إنها اقترحت فرض رسوم جديدة لمواجهة مخاوف الاتحاد الأوروبي من أن منتجات الصلب، التي لم يعد بالإمكان تصديرها إلى الولايات المتحدة ستغرق الأسواق الأوروبية.

قالت الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، إن الاتحاد سيبدأ، غدا الخميس، إجراءات تهدف إلى الحد من وارداته من الصلب، في ضوء فرض واشنطن رسوما على واردتها من الصلب، بحسب وكالة "رويترز".

© REUTERS / Srdjan Zivulovic دول الاتحاد الأوروبي تستعد للتصويت على قيود على واردات الصلب

وتعد هذه الإجراءات هي الجزء الثالث من رد الاتحاد الأوروبي على الرسوم الأمريكية.

وتجاوزت قيمة الرسوم الجمركية، التي فرضها الاتحاد الأوروبي على واردات أمريكية 2.8 مليار يورو (3.3 مليار دولار)، وشملت العديد من المنتجات.

ويعمل الاتحاد على فرض رسوم على واردات الصلب الأمريكية تصل إلى نسبة 25 في المئة من قيمة الكميات، التي تزيد كميتها عن الكميات المحددة ضمن 23 فئة من منتجات الصلب.

وتعد أمريكا من بين أكبر 6 موردين للصلب إلى الاتحاد الأوروبي مع الصين، والهند، وروسيا، وكوريا الجنوبية، وتركيا، وأوكرانيا.

وذكرت مفوضة التجارة في الاتحاد الأوروبي سيسيليا مالمستروم، أن أسواق الاتحاد ستظل مفتوحة أمام تدفقات التجارة العادية.