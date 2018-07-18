تباين بورصات الخليج وصعود أسهم دبي

صعدت بورصة دبي، اليوم الأربعاء، مدعومة بمكاسب قوية لأسهم بنك الإمارات الوطني، بعدما أعلن أكبر مصرف في الإمارة عن قفزة في أرباحه الفصلية، بينما تباينت أسواق الأسهم الخليجية الأخرى.

وارتفع مؤشر سوق دبي 0.6 في المئة، مع صعود سهم بنك الإمارات دبي الوطني إثنين في المئة، بعدما أعلن المصرف عن تحقيق زيادة قدرها 30 بالمئة في صافي ربح الربع الثاني من العام.

© Sputnik . Ruslan Krivobok ارتفاع مؤشرات بورصة "وول ستريت" بعد إعلان ترامب الأخير

وبحسب وكالة "رويترز"، ارتفع سهم إعمار العقارية واحدا بالمئة، وسهم داماك العقارية 1.4 في المئة.

وأغلق سهم بنك دبي الإسلامي منخفضا 0.4 في المئة، مرتدا عن مكاسب متواضعة في وقت سابق من الجلسة، بعدما أعلن عن قفزة بلغت 14.6 بالمئة في صافي ربح الربع الثاني بدعم من ارتفاع الدخل من التمويل الإسلامي والاستثمار، فيما تراجع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.1 في المئة مع إحجام المستثمرين عن بناء مراكز جديدة حتى تعلن الشركات نتائجها المالية للربع الثاني من العام.

كما تراجع سهما جبل عمر للتطوير العقاري والتصنيع الوطنية (تصنيع) ثلاثة في المئة لكل منهما، إلا أن سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) ارتفع 0.8 في المئة، بينما صعد سهم بنك الرياض 2.2 في المئة.

وارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.4 في المئة، وسط تداول ضعيف في أسهم قليلة، بينما عوض سهم بنك أبوظبي الأول خسائره المبكرة التي اقتربت من واحد في المئة، ليغلق مرتفعا 0.8 في المئة، بينما صعد سهم مصرف أبوظبي الإسلامي 0.3 في المئة.

وأغلق مؤشر بورصة قطر مستقرا، مع صعود سهم مصرف قطر الإسلامي 1.2 بالمئة، بينما تراجع سهم بنك قطر الوطني بنفس النسبة، وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية واحدا في المئة، مدعوما بمكاسب قوية للأسهم العقارية.