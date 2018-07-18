دول "أوبك +" تنفيذ اتفاقية تقليص إنتاج النفط في شهر يونيو بنسبة 121 %

أعلنت لجنة المراقبة الوزارية التابعة لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك +"، اليوم الأربعاء، أن الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك +" حققت في حزيران/ يونيو اتفاق تخفيض إنتاج النفط بنسبة 121 %.

موسكو — سبوتنيك. وجاء في بيان نشر على موقع "أوبك": "ذكرت لجنة المتابعة أن الدول المشاركة وصلت إلى مستوى تنفيذ الصفقة (لتقليل إنتاج النفط) عند 121 % في حزيران/ يونيو 2018".

© Sputnik . Alexei Danichev دول "أوبك" تنفذ اتفاقية خفض إنتاج النفط في يونيو بنسبة 120 %

وأضافت اللجنة أنها راجعت ظروف السوق في تموز/ يوليو، وكذلك مستويات الإنتاج في الدول الأعضاء في الاتفاقية خلال هذا الشهر، و"كانت مقتنعة بأن المستوى الإجمالي للصفقة لا يتجاوز 100 %".

وارتفع إنتاج النفط، في الشهر الماضي، بقدر 180 ألف برميل يوميا مقارنة بشهر مايو، ليصل 31.87 مليون برميل يوميا.

وتصدرت السعودية دول المنظمة في رفع الإنتاج، الشهر الماضي، حيث ازداد إنتاجها من النفط بواقع 430 ألف برميل يوميا مقارنة بشهر مايو ليصل إلى 10.46 مليون برميل يوميا.

وبذلك تكون السعودية قد نفذت اتفاقية خفض الإنتاج في يونيو الماضي بنسبة 17 % فقط بعد 106 % في مايو الماضي.