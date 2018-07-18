دول "أوبك +" تنفيذ اتفاقية تقليص إنتاج النفط في شهر يونيو بنسبة 121 %

موسكو — سبوتنيك. وجاء في بيان نشر على موقع "أوبك": "ذكرت لجنة المتابعة أن الدول المشاركة وصلت إلى مستوى تنفيذ الصفقة (لتقليل إنتاج النفط) عند 121 % في حزيران/ يونيو 2018".
وارتفع إنتاج النفط، في الشهر الماضي، بقدر 180 ألف برميل يوميا مقارنة بشهر مايو، ليصل 31.87 مليون برميل يوميا.
وتصدرت السعودية دول المنظمة في رفع الإنتاج، الشهر الماضي، حيث ازداد إنتاجها من النفط بواقع 430 ألف برميل يوميا مقارنة بشهر مايو ليصل إلى 10.46 مليون برميل يوميا.
وبذلك تكون السعودية قد نفذت اتفاقية خفض الإنتاج في يونيو الماضي بنسبة 17 % فقط بعد 106 % في مايو الماضي.
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