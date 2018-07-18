النفط يرتفع بدعم من علامات على طلب قوي رغم زيادة في المخزونات الأمريكية

وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 68 سنتا، أو 1 في المئة، لتبلغ عند التسوية 68.76 دولار للبرميل.
وفاجأت مخزونات الخام الأمريكية السوق بزيادة قدرها 5.8 مليون برميل الأسبوع الماضي مع وصول إنتاج النفط إلى 11 مليون برميل يوميا للمرة الأولى على الإطلاق، حسبما أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة اليوم الأربعاء.
وأشارت البيانات أيضا إلى أن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي ارتفع 2.2 مليون برميل يوميا.
وزادت عقود الخام الأمريكي خسائرها عقب نشر تلك البيانات قبل أن تتعافى وتتجه نحو الصعود مع تقييم السوق بعض النقاط الأكثر دعما للأسعار في التقرير مثل هبوط أكبر من المتوقع في مخزونات البنزين.
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