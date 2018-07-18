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00:51 19 يوليو/ تموز 2018
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    وحدة ضخ النفط

    النفط يرتفع بدعم من علامات على طلب قوي رغم زيادة في المخزونات الأمريكية

    © Sputnik . Iliya Pitalev
    اقتصاد
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    ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء بعد بيانات من الحكومة الأمريكية أشارت إلى طلب قوي على البنزين ونواتج التقطير ألقى بظلاله على زيادة مفاجئة في مخزونات الخام في الولايات المتحدة ومع وصول إنتاج النفط الأمريكي إلى 11 مليون برميل يوميا للمرة الأولى على الإطلاق.

    النفط
    © Sputnik . / Victor Filatov
    أسعار النفط تتراجع بفعل احتمال زيادة الإمدادات
    أنهت عقود برنت جلسة التداول مرتفعة 74 سنتا، أو 1.03 في المئة، لتسجل عند التسوية 72.90 دولار للبرميل. وأثناء الجلسة سجل خام القياس العالمي 71.19 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى منذ السابع عشر من أبريل/ نيسان، بحسب "رويترز".

    وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 68 سنتا، أو 1 في المئة، لتبلغ عند التسوية 68.76 دولار للبرميل.

    وفاجأت مخزونات الخام الأمريكية السوق بزيادة قدرها 5.8 مليون برميل الأسبوع الماضي مع وصول إنتاج النفط إلى 11 مليون برميل يوميا للمرة الأولى على الإطلاق، حسبما أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة اليوم الأربعاء.

    وأشارت البيانات أيضا إلى أن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي ارتفع 2.2 مليون برميل يوميا.

    وزادت عقود الخام الأمريكي خسائرها عقب نشر تلك البيانات قبل أن تتعافى وتتجه نحو الصعود مع تقييم السوق بعض النقاط الأكثر دعما للأسعار في التقرير مثل هبوط أكبر من المتوقع في مخزونات البنزين.

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    أسعار النفط 2018, أمريكا, النفط, أمريكا
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