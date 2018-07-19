نوفاك: شحن نحو 3 ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال من مشروع "يامال" منذ ديسمبر 2017

أعلن وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم الخميس، أنه تم شحن نحو 3 ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال من مشروع "يامال" منذ ديسمبر/كانون الأول 2017، حتى الآن.

الصين — سبوتنيك. وقال الوزير الروسي خلال الحفل الرسمي لاستقبال ناقلات النفط "فلاديمير روسانوف" و"إدوارد توللي" من مصنع يامال للغاز الطبيعي المسال في الصين: "في الوقت الحالي، تم شحن نحو 3 ملايين طن من المنتجات من مشروع يامال للغاز الطبيعي المسال".

هذا وتقوم شركة "يامال للغاز الطبيعي المسال" بتنفيذ مشروع لبناء مصنع للغاز الطبيعي المسال في قاعدة موارد حقل يوغنو — تامبيسكوي، بمساهمة كل من "نوفاتك" بنسبة 50.1 بالمئة، "توتال" بنسبة 20 بالمئة، "سي أن بي سي" بنسبة 20 بالمئة وصندوق "طريق الحرير" بنسبة 9.9 بالمئة. وتبلغ ميزانية شركة "يامال" للغاز الطبيعي المسال 27 مليار دولار. وتم إطلاق أول خط في المصنع في كانون الأول/ديسمبر 2017. وإجمالا، في إطار مشروع "يامال للغاز الطبيعي المسال"، يتم التخطيط لثلاثة خطوط تكنولوجية بطاقة 5.5 مليون طن كل منها، وخط واحد إضافي بطاقة 1 مليون طن.