ارتفاع الدولار وهبوط الذهب لأقل مستوى في عام

شهدت أسعار الدولار ارتفاعا، اليوم الخميس 19 يوليو/ تموز، فيما واصل الذهب انخفاضه ليسجل أدنى مستوياته في عام.

جاء ذلك بعدما أكد جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة أكثر وسط أداء اقتصادي قوي، بحسب "رويترز".

© Fotolia / Arabimages أدنى مستوى لأسعار الذهب

وانخفض السعر الفوري للذهب 0.2 بالمئة إلى 1223.56 دولار للأوقية (الأونصة)، ونزل المعدن الأصفر إلى أدنى مستوياته منذ يونيو حزيران من العام الماضي مسجلا 1220.41 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة.

كما انخفضت عقود الذهب الأمريكية الآجلة تسليم أغسطس/ آب 0.4 بالمئة إلى 1223.20 دولار للأوقية.

وصرح رونالد لونج كبير المتعاملين لدى لي تشيونج لتداولات الذهب في هونج كونج قائلا "سوق الذهب إنما تقتفي أثر الدولار الأمريكي، الدولار قوي ومن ثم يدفع السوق للهبوط، الاقتصاد ما زال جيدا وسعر الفائدة ما زال مرتفعا، وذلك أمر جيد للدولار الأمريكي وسلبي للذهب في الوقت الحالي".

وارتفع الدولار مقابل العملات الأخرى، مدعوما بتصريحات باول التي أكدت التوقعات لزيادتين أخريين على الأقل في أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام.

وانخفضت أسعار الفضة 0.8 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 15.41 دولار للأوقية بعد أن سجلت في وقت سابق أقل سعر لها منذ يوليو تموز الماضي عند 15.33 دولار للأوقية.