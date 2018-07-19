نوفاك: روسيا والولايات المتحدة بإمكانهما استئناف الحوار حول الطاقة والتفاعل في أسواق الغاز

أعلن وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم الخميس، أن روسيا والولايات المتحدة بإمكانهما استئناف الحوار حول الطاقة ومناقشة تطور الوضع في أسواق النفط والغاز العالمية.

رودونغ (الصين) — سبوتنيك. وقال نوفاك للصحفيين: "كان لدينا آلية جيدة للتعاون — الحوار حول الطاقة "روسيا-الولايات المتحدة"، الذي توقف عمله منذ عدة سنوات. يمكن استئنافه، ويمكننا مناقشة، بما فيه، تطور الوضع في أسواق النفط والغاز العالمية".

© Sputnik . Alexander Natruskin نوفاك: ناقشت مع وزير الطاقة الأمريكي مشاريع تم إيقافها بسبب العقوبات ضد روسيا

وأضاف: "الولايات المتحدة هي مصدّر للغاز، وهذا أحد أهم المواضيع، كيف نتفاعل في أسواق الغاز، مع مراعاة أن هذه الأسواق ما زالت محلية: هناك سوق آسيوية منفصلة، أوروبية وأمريكية، سيكون من الجيد هنا، كما نفعل في إطار منتدى الدول المصدرة للغاز، أن نتفاعل أيضا مع المصدرين الآخرين، على سبيل المثال، مع الولايات المتحدة ".

ومن الجدير بالذكر، أن منتدى الدول المصدرة للغاز يعتبر منظمة حكومية دولية، توحد كبار مصدري الغاز في العالم، وأعضاؤها- الجزائر وبوليفيا وفنزويلا ومصر وإيران وقطر وليبيا ونيجيريا والإمارات العربية المتحدة وروسيا وترينيداد وتوباغو وغينيا الاستوائية. ويمنح العراق وكازاخستان وهولندا والنرويج وعُمان والبيرو وأذربيجان صفة المراقب. ويملك أعضاء منتدى الدول المصدرة للغاز 67 بالمئة من احتياطيات الغاز في العالم.".