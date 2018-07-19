برنت ينخفض مع عودة برنت للتركيز على وفرة الإمدادات

وأنهت عقود برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول منخفضة 32 سنتا، أو 0.44 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 72.58 دولار للبرميل بعد أن كانت قفزت إلى 73.58 دولار عند أعلى مستوى لها في الجلسة.
لكن عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط صعدت 70 سنتا، أو 1.02 بالمئة، لتسجل عند التسوية 69.46 دولار للبرميل بعد أن كانت وصلت في وقت سابق من الجلسة إلى 70.17 دولار.
وتأثرت أسعار النفط العالمية أيضا بصعود الدولار الأمريكي أمام سلة من العملات الرئيسية إلى أعلى مستوى منذ يوليو تموز 2017 وأنباء عن انتهاء إضراب لعمال حفارات النفط في النرويج.
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