برنت ينخفض مع عودة برنت للتركيز على وفرة الإمدادات

انخفضت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت اليوم الخميس مع عودة المخاوف من وفرة الإمدادات بعد أن كانت صعدت لفترة وجيزة في وقت سابق من الجلسة بفعل تعليقات بأن صادرات السعودية ستهبط الشهر القادم.

© Sputnik . Alexei Danichev انخفاض سعر نفط برنت لأكثر من 3 % بسبب عدد من العوامل

وتراجعت أسعار برنت من أعلى مستوياتها للجلسة بعد أن قال أديب الأعمى محافظ السعودية لدى أوبك إن المملكة تتوقع أن تنخفض صادراتها من الخام بحوالي 100 ألف برميل يوميا في أغسطس آب مع تقييدها فائض الإنتاج، بحسب رويترز.

وأنهت عقود برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول منخفضة 32 سنتا، أو 0.44 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 72.58 دولار للبرميل بعد أن كانت قفزت إلى 73.58 دولار عند أعلى مستوى لها في الجلسة.

لكن عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط صعدت 70 سنتا، أو 1.02 بالمئة، لتسجل عند التسوية 69.46 دولار للبرميل بعد أن كانت وصلت في وقت سابق من الجلسة إلى 70.17 دولار.

وتأثرت أسعار النفط العالمية أيضا بصعود الدولار الأمريكي أمام سلة من العملات الرئيسية إلى أعلى مستوى منذ يوليو تموز 2017 وأنباء عن انتهاء إضراب لعمال حفارات النفط في النرويج.