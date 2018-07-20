نوفاك: اقتراح سيناتور أمريكي فرض عقوبات على مشروع "التيار الشمالي-2" عبثي

وصف وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، مشروع قانون تقدم به السيناتور الأميركي عن ولايــة وايومنغ، جون براسو، بشأن فــرض عقوبـــات عـــلى مشروع "التيــار الشمـــالي - 2" بـ "العبثي" يهدف إلى تسوية جميع قواعد السوق.

خاباروفسك — سبوتنيك. وقال نوفاك للصحفيين: "لم أر مشروع هذا القانون بعد. وعلينا أن نقوم بدراسته من الناحية القانونية، إلا أن ما يتردد في هذا الصدد في وسائل الإعلام يجعلني أعتقد أنه يعد مشروعا عبثيا حيث يلغي قواعد السوق."

وتقدم السيناتور عن ولاية وايومنغ في الكونغرس الأمريكي، جون براسو، في تموز/يوليو الجاري، بمشروع قانون يهدف لفرض عقوبات على مشروع مد خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي — 2".

وأوضح السيناتور الأمريكي في بيان له أن مشروع القانون بشأن التعاون مع الحلفاء الأوروبيين من أجل ضمان الأمن في مجال الطاقة سيزيد من أمن وسلامة الدول الأعضاء في حلف الناتو عن طريق تزويدها بموارد الطاقة الأمريكية المضمونة والمستقرة.

ويقضي بفرض العقوبات على خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي — 2" علاوة على خطوط الأنابيب الروسية الأخرى لتصدير الغاز الطبيعي إلى الخارج.