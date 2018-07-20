ارتفاع أسعار النفط مع توقعات بانخفاض أسبوعي

وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت 27 سنتا، أو ما يعادل 0.4 بالمئة، إلى 72.85 دولار للبرميل بحلول الساعة 0655 بتوقيت جرينتش، بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 29 سنتا، أو 0.4 بالمئة، إلى 69.79 دولار للبرميل، بحسب "رويترز".
وهبطت الأسعار بفعل المخاوف بشأن التخمة مع عودة بعض الإنتاج الذي كان قد توقف، بينما أثارت التوترات بين الولايات المتحدة والصين مخاوف من تضرر اقتصاديهما وطلبهما على السلع الأولية.
وشكلت الولايات المتحدة نحو خمس حجم الطلب على النفط في عام 2017، بينما استهلكت الصين نحو 13 بالمئة وفقا لبيانات مراجعة بي.بي الإحصائية للطاقة.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)