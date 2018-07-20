قطر تخصخص إنتاج فسائل النخيل

قال الوكيل المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية في وزارة البلدية والبيئة القطرية، فالح بن ناصر آل ثاني، إن الوزارة تعاقدت مع إحدى شركات القطاع الخاص الوطنية للدخول في مجال إنتاج فسائل النخيل.

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لافتا إلى أن حجم إنتاج الوزارة الحالي يصل إلى نحو 20 ألف فسيلة سنويا من النوعيات الفاخرة في حين أن المستهدف هو الوصول بالإنتاج إلى 100 ألف خلال العامين القادمين.

وفي تصريحات صحفية نقلتها صحيفة "الراية" القطرية أوضح وكيل الوزارة على هامش مهرجان الرطب الثالث المقام بسوق واقف، أن هناك زيادة مطردة في الإنتاج المحلي من التمور عاما بعد آخر متوقعا أن يغطي إنتاج هذا العام جميع الاحتياجات المحلية سواء من الرطب الطازج أو التمور.

وأضاف: إلا أنه قد يكون هناك استيراد لبعض الأنواع النادرة غير الموجودة محليا أو حتى في شبه الجزيرة العربية بالكامل مثل تلك التي يتم استيرادها من دول شمال إفريقيا.

وكشف فالح عن أن هناك عمليات تصدير لكميات من التمور المحلية في العام الماضي لعدد من الدول مؤكدا أنها سوف تستمر خلال العام الحالي أيضا.

وعن الأسواق المستهدفة لفت إلى أنه سيتم التركيز على بعض الأسواق من بينها السوق الهندي باعتباره من الأسواق الآسيوية الواعدة، إضافة إلى أسواق دول آسيا الوسطى ومن بينها جمهورية كازاخستان التي ترحب كثيرا بالإنتاج القطري.

وأكد الوكيل فالح بن ناصر آل ثاني أن التمور القطرية ممتازة وهو ما يتجلى بوضوح في حجم الإقبال عليها من جانب الجمهور بفضل اهتمام أصحاب المزارع الوطنية بجودة المنتج أكثر من الكمية.