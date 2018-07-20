الدولار يهبط مع تكرار ترامب انتقاداته لقوة العملة

هبط الدولار الأمريكي أمام سلة من العملات الرئيسية، اليوم الجمعة، مع انتقاد الرئيس دونالد ترامب مجددا قوة العملة الأمريكية.

وبحسب "رويترز"، صعدت عوائد السندات الحكومية الأمريكية مع تكرار ترامب انتقاداته التي وجهها يوم أمس الخميس لسياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي لزيادة أسعار الفائدة قائلا إنها تحرم الولايات المتحدة من "ميزة تنافسية كبيرة".

واشتكى أيضا من قوة الدولار واتهم الاتحاد الأوروبي والصين بالتلاعب بعملتيهما.

وهبط مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات منافسة، 0.8 % إلى 94.389 وهو أدنى مستوى في أربعة أيام. وصعد اليورو 0.7 % مقابل العملة الخضراء إلى 1.1722 دولار.

وأمام العملة اليابانية، انخفض الدولار 0.8 % إلى 111.57 ين وهو أدنى مستوى في أكثر من أسبوع.