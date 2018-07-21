صندوق النقد الدولي يحذر: الرسوم الجمركية تضر بالاقتصاد العالمي

حذر صندوق النقد الدولي قادة الاقتصادات العالمية اليوم السبت 21 يوليو/تموز من أن تبادل فرض رسوم جمركية في الآونة الأخيرة سيضر بالنمو العالمي.

يأتي ذلك بعد يوم من تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصعيد كبير للخلاف مع الصين، بحسب رويترز.

© AFP 2018 / ZACH GIBSON صندوق النقد الدولي يتوقع تباطؤ النمو الاقتصادي لـ"منطقة اليورو"

وقالت كريستين لاجارد مدير عام صندوق النقد الدولي، إنها ستقدم لوزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية في مجموعة العشرين المجتمعين في بوينس آيرس تقريرا يتضمن تفاصيل تبعات القيود التي أعلنت بالفعل على التجارة العالمية.

وجاء تحذيرها بعد تصريح وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين للصحفيين في عاصمة الأرجنتين أن الاقتصاد الكلي لأكبر اقتصاد في العالم لم يتأثر بعد.

وتفجرت الخلافات التجارية التي تستعر منذ فترة طويلة في العلن في الأشهر الاخيرة وتبادلت الولايات المتحدة والصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، فرض رسوم على سلع بقيمة 34 مليار دولار، إلى الآن.

ويأتي اجتماع بوينس أيرس في مطلع الأسبوع وسط تصاعد الحرب الكلامية بين الجانبين في حين هدد ترامب يوم الجمعة بفرض رسوم على صادرات صينية للولايات المتحدة بقيمة 500 مليار دولار.

وسيحاول منوتشين حشد تأييد الحلفاء في مجموعة السبع لواشنطن في المواجهة مع الصين ولكنهم قد يحجمون عن التعاون مع الولايات المتحدة بعد أن فرضت رسوما على واردات الصلب والألومنيوم من الاتحاد الأوروبي وكندا ما دفعهما لاتخاذ إجراءات انتقامية.