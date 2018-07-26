ارتفاع أسعار النفط على خلفية القرارات السعودية

ارتفعت أسعار النفط العالمية، صباح اليوم الخميس 26 تموز/يوليو، على خلفية الأنباء من المملكة العربية السعودية حول وقف تصدير المواد الخام عبر باب المندب، بعد الهجوم على ناقلة نفط سعودية في البحر الأحمر.

وبذلك ارتفعت أسعار العقود الآجلة خلال شهر أيلول/سبتمبر لمزيج النفط برنت بنسبة 0.51% إلى 74.31 دولار للبرميل، أما العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط خلال أيلول/سبتمبر فقد نمت بنسبة 0.06% إلى 69.34 دولار للبرميل الواحد.

© AP Photo / Hani Mohammed السعودية توقف مؤقتا مرور شحنات النفط الخام من باب المندب

وكان وزير الطاقة السعودي خالد الفالح أعلن، ليل الأربعاء 25 تموز/يوليو، أن بلاده "ستوقف بشكل مؤقت" كل شحنات الخام التي تمر عبر مضيق باب المندب بعد أن تعرضت ناقلتان نفطيتان سعوديتان في وقت سابق للهجوم من جانب الحوثيين.

ووفقا لأقوال كبير محللي الأسواق لدى أكسي تريدر للوساطة غريغ ماكينا فإن إعلان السعوديين هذا الصباح حول إغلاقهم بعض أجزاء ممرات الملاحة بسبب هجمات الحوثيين دعم أسعار النفط.

كما ساهم في نمو أسعار النفط الإحصاءات من الولايات المتحدة. إذ أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية، يوم الأربعاء 25 تموز/يوليو، أن احتياطيات النفط التجارية في الولايات المتحدة للأسبوع الماضي، انخفضت بمقدار 6.1 مليون برميل أو بنسبة 1.5% إلى 404.9 مليون برميل. وبذلك تم تسجيل أدنى مستوى للاحتياطيات منذ شباط/فبراير من عام 2015.