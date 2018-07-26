خسائر بالجملة لـ"فيسبوك"

تراجعت أسهم موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، يوم أمس الأربعاء، بمعدل 20 في المئة، وكان بنسبة أسوء مما توقع الخبراء.

أغلقت البورصات الأمريكية الرئيسية، يوم أمس الأربعاء، على زيادة في نسبة الأرباح الفصلية لأسهم "فيسبوك"، حيث وصل سعر السهم إلى 1.74 دولار للسهم الواحد

أي بزيادة عن السعر لنفس الوقت من العام الماضي عندما وصل سعر السهم إلى 1.32دولار.

© REUTERS / Dado Ruvic فيسبوك تتعهد بتكثيف جهود الأمن الإلكتروني قبل انتخابات الكونغرس الأمريكي

ووصلت الإيرادات إلى 13.23 مليار دولار، بينما توقع الخبراء بأن تصل الإيرادات إلى 13.34 مليار دولار.

وبحسب كبار مدراء الموقع، فإن هناك شعور بالثقة بأن نسبة الإيرادات ستصل لنسبة 30 في المئة في الفترة القادمة، بالرغم من صرف الكثير من الأموال على تطوير قاعدة بيانات سرية ونظيفة للعملاء.

وتواجه فيسبوك انتقادات حادة بشأن كيفية التعامل مع الدعاية السياسية والمعلومات المضللة منذ انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016، والتي تقول وكالات المخابرات الأمريكية إنها خضعت لتأثير الحكومة الروسية من خلال أساليب منها وسائل الإعلام.

ولم تهدأ حدة الجدال رغم اتخاذ فيسبوك خطوات منها استخدام آلية جديدة تظهر كل الإعلانات السياسية التي تنشر على فيسبوك وجهود جديدة للتدقيق بهدف تعريف المستخدمين بالأكاذيب الواضحة.