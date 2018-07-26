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20:02 26 يوليو/ تموز 2018
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    بورصة السعودية تتراجع قليلا بعد هجوم على ناقلات نفط وتباين بقية أسواق الخليج

    © Sputnik . Ruslan Krivobok
    اقتصاد
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    هبطت البورصة السعودية قليلا، اليوم الخميس، بعدما أعلنت الرياض عن هجوم شنته جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) على ناقلتي نفط، بينما شهدت أسواق الأسهم الخليجية الأخرى تحركات محدودة، بما يشير إلى أن المستثمرين لا يتوقعون أن يكون لهذا الحدث تأثير اقتصادي كبير.

    وقالت الرياض إنها ستوقف مؤقتا شحنات النفط عبر مضيق باب المندب بالبحر الأحمر في أعقاب الهجوم. لكن أسعار النفط لم ترتفع إلا قليلا، حيث زاد خام القياس العالمي مزيج برنت 0.9 في المئة إلى 74.59 دولار للبرميل أمس الأربعاء حينما تم الإعلان عن الهجوم، بحسب "رويترز".

    بورصة قطر
    © REUTERS / NASEEM ZEITOON
    تراجع بورصة قطر وصعود بعض الأسهم السعودية
    وقالت كابيتال ايكونوميكس ومقرها لندن "شحنات النفط السعودية التي كانت تمر عبر المضيق يمكنها بسهولة تحويل مسارها لتمر عبر رأس الرجاء الصالح بتكلفة إضافية لا تذكر وأقل تأخير ممكن".

    وأضافت أن أسواق الأسهم في الخليج تركز بدلا من ذلك على بوادر التعافي الاقتصادي في المنطقة وتحسن الظروف في الأسواق العالمية.

    ولم تشهد تكلفة التأمين على الدين السيادي السعودي تغيرا يذكر اليوم الخميس.

    وأغلق المؤشر الرئيسي للسوق السعودية منخفضا 0.4 في المئة، مع هبوط أسهم البنوك. وتراجع سهم مصرف الراجحي 0.5 في المئة وسهم البنك الأهلي التجاري 1.2 في المئة.

    وهبط سهم أسمنت المنطقة الجنوبية 2.6 في المئة بعدما سجلت الشركة انخفاضا بلغ 62 في المئة في صافي ربح الربع الثاني من العام ليصل إلى 36 مليون ريال، وهو ما جاء أقل كثيرا من متوسط توقعات المحللين البالغ 82 مليون ريال (21.9 مليون دولار).

    لكن سهم الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري)، التي قالت إن إحدى ناقلاتها تعرضت لهجوم، ارتفع 2.6 في المئة.

    البورصة
    © Sputnik . Ruslan Krevobok
    تأثير حملة مكافحة الفساد على بورصة السعودية
    ويرى كثير من مديري الصناديق أن سوق الأسهم السعودية مقومة بقيم مرتفعة، حيث يبلغ سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) ما يزيد 20 مرة عن ربحيته المحققة. لكن بنك الاستثمار السعودي الكبير جدوى قال في تقرير أمس الأربعاء إن سوق المملكة ربما تشهد مزيدا من الصعود في الأشهر المقبلة، مع بدء دخول الصناديق الأجنبية النشطة قبيل انضمام الرياض إلى مؤشر إم.إس.سي.آي للأسواق الناشئة العام القادم.

    واستقر مؤشر سوق دبي تقريبا، لكن سهم دبي للاستثمار صعد 1.5 في المئة. وزاد سهما إعمار العقارية ووحدتها إعمار للتطوير 0.4 و0.8 في المئة على الترتيب، بعد يوم من نشر إعمار تحديثا عن مشروعها في خور دبي.

    وأغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي مرتفعا 0.3 في المئة، مع صعود سهم مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) 0.6 في المئة، بعدما أعلنت الشركة هذا الأسبوع عن زيادة بلغت 12.3 في المئة في ربح الربع الثاني.

    لكن مؤشر بورصة قطر تراجع 0.1 في المئة، تحت ضغط هبوط سهم أريد للاتصالات 1.3 في المئة.

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    الكويت, البورصة, السعودية, السعودية, الكويت, قطر
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