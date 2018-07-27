شركة صينية تخطط لإنتاج مكونات السيارات في المغرب

تخطط شركة "سيتيك ديكاستال" الصينية لضخ استثمارات في مجال صناعة السيارات بأكثر من 400 مليون دولار لإنشاء مصنعين لإنتاج عجلات السيارات الألومنيوم، في المغرب.

© AP Photo / Thomas Kienzle أمتن من الصلب...استخدام لب الخشب في صناعة السيارات

ذكرت وكالة "رويترز" أمس الخميس 26 يوليو / تموز، أن وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار المغربية أعلنت أن الشركة الصينية ستنضم بذلك إلى مجموعة من الشركات الأجنبية المصنعة لمكونات السيارات التي أسست مصانع لها في البلاد.

واتفق الجانبان على أن يتم بناء المصنع الأول في المنطقة الحرة الأطلسية بالقنيطرة وتشغيله بداية من عام 2019، بينما سيجري تشييد المصنع الثاني في وقت لاحق بمدينة طنجة التكنولوجية، بحسب الوزارة التي أشارت إلى أن الشركة الصينية تهدف لإنتاج ستة ملايين وحدة سنويا، سيجري تصدير معظمها.

وتسعى شركات صناعة مكونات السيارات للاستثمار في المغرب بفضل الحوافز الاستثمارية في المناطق الصناعية الحرة وقربها من أوروبا والأسواق الأفريقية.