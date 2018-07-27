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10:17 27 يوليو/ تموز 2018
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    الوطن العربي - مضيق باب المندب

    تقلبات طفيفة في أسعار النفط العالمية إثر تعليق السعودية التصدير عبر باب المندب

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    اقتصاد
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    كشفت تداولات، اليوم الجمعة، أن أسعار النفط العالمية أظهرت ديناميكيات متعددة الاتجاه بوتيرة ضعيفة، وذلك بعد نمو ثابت أمس الخميس، على خلفية الأنباء حول تعليق السعودية تصدير النفط عبر مضيق باب المندب

    موسكو — سبوتنيك. وبحلول الساعة 08:12 بتوقيت موسكو (05:12 غرينتش) انخفضت أسعار العقود الآجلة لشهر أيلول/سبتمبر لخام برنت بحر الشمال بنسبة 0.03% — إلى 74.52 دولار للبرميل، في حين ارتفعت أسعار العقود الآجلة لشهر أيلول/سبتمبر لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.04% — إلى 69.64 دولار للبرميل.

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    © Sputnik . Ruslan Krivobok
    بورصة السعودية تتراجع قليلا بعد هجوم على ناقلات نفط وتباين بقية أسواق الخليج
    وكان وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، خالد الفالح، أعلن أن المملكة قررت تعليق صادرات النفط عبر مضيق باب المندب، عقب استهداف ناقلات النفط في البحر الأحمر من قبل المتمردين اليمنيين، صباح يوم الأربعاء الماضي.

    وهنا تجدر الإشارة، إلى أن وفقا لإدارة معلومات وزارة الطاقة الأمريكية، يتم نقل 4.8 مليون برميل من النفط والمنتجات النفطية يوميا عبر مضيق باب المندب إلى أوروبا والولايات المتحدة وآسيا في عام 2016.

    ويعد مضيق باب المندب الذي يعد أحد أهم خطوط النقل في العالم يصل البحر الأحمر بخليج عدن وبحر العرب.

    في الوقت نفسه، تتعرض سوق النفط العالمية لتأثير تناقضات التجارة العالمية، ويشعر المستثمرون بالقلق إزاء تطور العلاقات التجارية الأمريكية-الصينية، خاصة بعد الاتفاقات التي توصل إليها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، من بينها العمل على تخفيض الرسوم المفروضة على السلع الصناعية ، وإمكانية زيادة إمدادات الغاز الطبيعي المسال وفول الصويا من الولايات المتحدة إلى دول الاتحاد الأوروبي.

    وذكرت وكالة "رويترز" بهذا الخصوص، بأنه "من المرجح أن تؤثر الحرب التجارية" على الطلب العالمي على مواد الخام مثل النفط الذي يستخدم بشكل كبير في الملاحة البحرية والبناء والأنشطة الاقتصادية الأخرى.    

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    النفط السعودي, وزارة النفط السعودية, أسواق النفط, السعودية, البحر الأحمر, باب المندب, الكويت, اليمن
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