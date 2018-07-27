تقلبات طفيفة في أسعار النفط العالمية إثر تعليق السعودية التصدير عبر باب المندب

موسكو — سبوتنيك. وبحلول الساعة 08:12 بتوقيت موسكو (05:12 غرينتش) انخفضت أسعار العقود الآجلة لشهر أيلول/سبتمبر لخام برنت بحر الشمال بنسبة 0.03% — إلى 74.52 دولار للبرميل، في حين ارتفعت أسعار العقود الآجلة لشهر أيلول/سبتمبر لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.04% — إلى 69.64 دولار للبرميل.
وهنا تجدر الإشارة، إلى أن وفقا لإدارة معلومات وزارة الطاقة الأمريكية، يتم نقل 4.8 مليون برميل من النفط والمنتجات النفطية يوميا عبر مضيق باب المندب إلى أوروبا والولايات المتحدة وآسيا في عام 2016.
ويعد مضيق باب المندب الذي يعد أحد أهم خطوط النقل في العالم يصل البحر الأحمر بخليج عدن وبحر العرب.
في الوقت نفسه، تتعرض سوق النفط العالمية لتأثير تناقضات التجارة العالمية، ويشعر المستثمرون بالقلق إزاء تطور العلاقات التجارية الأمريكية-الصينية، خاصة بعد الاتفاقات التي توصل إليها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، من بينها العمل على تخفيض الرسوم المفروضة على السلع الصناعية ، وإمكانية زيادة إمدادات الغاز الطبيعي المسال وفول الصويا من الولايات المتحدة إلى دول الاتحاد الأوروبي.
وذكرت وكالة "رويترز" بهذا الخصوص، بأنه "من المرجح أن تؤثر الحرب التجارية" على الطلب العالمي على مواد الخام مثل النفط الذي يستخدم بشكل كبير في الملاحة البحرية والبناء والأنشطة الاقتصادية الأخرى.
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