المركزي الروسي يشتري نحو 251 مليون دولار لصالح وزارة المالية

موسكو — سبوتنيك. وأعلنت وزارة المالية في بيان لها، في وقت سابق، أنها تخطط لشراء عملات أجنبية في السوق المحلية في الفترة من 6 تموز/يوليو وحتى 6 آب/أغسطس من العام الجاري، بقيمة 15.8 مليار روبل يوميا (نحو 251 مليون دولار)، حيث تصل القيمة الإجمالية إلى 347.7 مليار روبل (نحو5.5 مليار دولار).
وتجدر الإشارة إلى أنه في الفترة السابقة، من 7 حزيران/يونيو إلى 5 تموز/يوليو، تم الإعلان عن حجم المشتريات بقيمة 19 مليار روبل يوميا (نحو 301 مليون دولار)، أي بإجمالي القيمة 379.7 مليار روبل (حوالي 6 مليارات دولار).
ويذكر أن وزارة المالية الروسية كانت قد بدأت في شباط/فبراير عام 2017، بشراء العملات الأجنبية في السوق لتقليل اعتماد سعر صرف الروبل على تقلبات أسعار النفط، حيث يتم توجيه إيرادات الميزانية الإضافية عن عائدات النفط والغاز لهذا الغرض، وفقا لتأكيدات المالية والمصرف المركزي الروسي، يجب أن يكون تأثير هذه العمليات على الروبل محايدًا، وكما لفت المركزي، فإن الحجم الفعلي للمعاملات يمكن أن ينحرف عن الحجم المخطط له بسبب فروق أسعار الصرف وتقريب الأرقام.
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