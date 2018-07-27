المركزي الروسي يشتري نحو 251 مليون دولار لصالح وزارة المالية

كشفت بيانات المصرف المركزي الروسي، اليوم الجمعة، أن حجم معاملات المصرف فيما يتعلق بشراء العملات الأجنبية لصالح وزارة المالية الروسية لحسابات يوم 26 تموز/يوليو، بلغ 15.8 مليار روبل (نحو 251 مليون دولار).

موسكو — سبوتنيك. وأعلنت وزارة المالية في بيان لها، في وقت سابق، أنها تخطط لشراء عملات أجنبية في السوق المحلية في الفترة من 6 تموز/يوليو وحتى 6 آب/أغسطس من العام الجاري، بقيمة 15.8 مليار روبل يوميا (نحو 251 مليون دولار)، حيث تصل القيمة الإجمالية إلى 347.7 مليار روبل (نحو5.5 مليار دولار).

© Sputnik . Alexander Demyanchuk المركزي الروسي يقلص من احتياطي اليورو عام2017 لصالح الدولار والذهب واليوان

وتجدر الإشارة إلى أنه في الفترة السابقة، من 7 حزيران/يونيو إلى 5 تموز/يوليو، تم الإعلان عن حجم المشتريات بقيمة 19 مليار روبل يوميا (نحو 301 مليون دولار)، أي بإجمالي القيمة 379.7 مليار روبل (حوالي 6 مليارات دولار).

ويذكر أن وزارة المالية الروسية كانت قد بدأت في شباط/فبراير عام 2017، بشراء العملات الأجنبية في السوق لتقليل اعتماد سعر صرف الروبل على تقلبات أسعار النفط، حيث يتم توجيه إيرادات الميزانية الإضافية عن عائدات النفط والغاز لهذا الغرض، وفقا لتأكيدات المالية والمصرف المركزي الروسي، يجب أن يكون تأثير هذه العمليات على الروبل محايدًا، وكما لفت المركزي، فإن الحجم الفعلي للمعاملات يمكن أن ينحرف عن الحجم المخطط له بسبب فروق أسعار الصرف وتقريب الأرقام.