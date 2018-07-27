انخفاض احتياطي الذهب في المصارف الروسية خلال النصف الأول من العام

موسكو- سبوتنيك. ويذكر أنه بعد انخفاض الاحتياطات في نيسان/أبريل وأيار/مايو، ازدادت الاحتياطات في حزيران/يونيو بـ56.6 بالمئة، أي بـ16.5 طناً.
وأفاد رئيس إدارة التحليل في مصرف "بي كي اف"، مكسيم اوسادتشي، في وقت سابق، لوكالة "سبوتنيك"، أنه في الوقت الحالي، لا يعتبر الذهب أداة استثمار جذابة للبنوك أو للسكان، مشيراً إلى أن سعر الذهب انخفض خلال حزيران/يونيو بـ3 بالمئة.
وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، ارتفعت أسعار الذهب، مع تراجع الدولار مقابل عملات منافسة قبيل نشر بيانات النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة، والتي قد تسلط الضوء على وتيرة رفع أسعار الفائدة في أكبر اقتصاد في العالم.
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