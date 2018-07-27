انخفاض احتياطي الذهب في المصارف الروسية خلال النصف الأول من العام

أفادت تقارير الشركات الائتمانية، نشرت على موقع المصرف المركزي الروسي، أن احتياطات الذهب في المصارف الروسية خلال النصف الأول من العام الجاري بـ22.7 بالمئة، أي بـ13.5 طناً، وبلغت 45.8 طناُ.

موسكو- سبوتنيك. ويذكر أنه بعد انخفاض الاحتياطات في نيسان/أبريل وأيار/مايو، ازدادت الاحتياطات في حزيران/يونيو بـ56.6 بالمئة، أي بـ16.5 طناً.

© Sputnik . Maxim Bogodvid المركزي الروسي يشتري نحو 251 مليون دولار لصالح وزارة المالية

وأفاد رئيس إدارة التحليل في مصرف "بي كي اف"، مكسيم اوسادتشي، في وقت سابق، لوكالة "سبوتنيك"، أنه في الوقت الحالي، لا يعتبر الذهب أداة استثمار جذابة للبنوك أو للسكان، مشيراً إلى أن سعر الذهب انخفض خلال حزيران/يونيو بـ3 بالمئة.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، ارتفعت أسعار الذهب، مع تراجع الدولار مقابل عملات منافسة قبيل نشر بيانات النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة، والتي قد تسلط الضوء على وتيرة رفع أسعار الفائدة في أكبر اقتصاد في العالم.