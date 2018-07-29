تراجع البورصة السعودية وصعود مؤشر السوق المصري

تراجعت البورصة السعودية اليوم الأحد 29 يوليو/تموز، رغم النتائج المالية الفصلية التي جاءت أفضل من المتوقع للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك).

وبحسب ما نشرته وكالة "رويترز"، تضررت معنويات المستثمرين جراء تراجع أسعار النفط، وتراجع الأسهم الأمريكية.

© Sputnik . Vladimir Astapkovich تعيين وزير سعودي جديد يقود البورصة السعودية للصعود

وشهدت أسعار أسهم سابك استقرار، بعدما أعلنت الشركة عن قفزة 81 بالمئة في صافي ربح الربع الثاني من العام على أساس سنوي إلى 6.70 مليار ريال (1.79 مليار دولار)، متجاوزة متوسط توقعات المحللين لصافي ربح قدره 5.8 مليار ريال.

وتراجع سهم السعودية للكهرباء 4.3 في المئة، بعدما سجلت أكبر شركة مرافق عامة في الخليج انخفاضا بلغ 17.3 في المئة في صافي ربح الربع الثاني من العام، مع تراجع الإيرادات من خدمات الكهرباء وارتفاع تكلفة التمويل. وجاءت النتائج المالية للشركة دون توقعات إثنين من المحللين.

كما هبط سهم المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي 7.4 في المئة، رغم تسجيل الشركة قفزة كبيرة في صافي ربح الربع الثاني إلى 321 مليون ريال، متجاوزة توقعات إثنين من المحللين، فيما أغلق المؤشر الرئيسي للسوق السعودية منخفضا 0.7 في المئة.

ويرى محللون أن سهم سابك مقوم بأعلى من قيمته الحقيقية، إلا أن من المتوقع أن يجتذب السهم مزيدا من عمليات الشراء من الصناديق الأجنبية الخاملة تحسبا لانضمام السوق السعودية إلى مؤشرات إم.إس.سي.آي وفوتسي راسل للأسواق الناشئة العام القادم.

وتراجع أيضا مؤشر سوق دبي 0.2 في المئة، مع انخفاض سهم إعمار العقارية 1.7 في المئة، وسهم دبي للاستثمار 1.5 في المئة. ومن المتوقع أن تعلن إعمار نتائجها المالية للربع الثاني هذا الأسبوع.

وارتفع سهم بنك أبوظبي التجاري واحدا في المئة، بعدما سجل المصرف يوم الخميس زيادة بلغت 12 في المئة في صافي ربح الربع الثاني.

وأغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي منخفضا 0.3 في المئة.

وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 1.2 في المئة، مع صعود سهم الشرقية إيسترن كومباني المصنعة للتبغ 5.1 في المئة. وزاد سهم البنك التجاري الدولي 0.8 في المئة.