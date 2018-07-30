انتصار جديد لروسيا على أوكرنيا

صرح رئيس قسم المفاوضات التجارية بوزارة التنمية الاقتصادية الروسية، مكسيم ميدفيدكوف، اليوم الاثنين، بأن روسيا ربحت قضيتها ضد أوكرانيا في منظمة التجارة العالمية بشأن عربات السكك الحديدية وأسهم تغيير الاتجاهات.

© Sputnik . Sergei Guneyev بوتين: الخروج من منظمة التجارة العالمية يعني زعزعة الاستقرار القائم

موسكو- سبوتنيك . وقال ميدفيدكوف في رد على سؤال هل ربحت روسيا القضية: "نعم".

ورفعت أوكرانيا قضية ضد روسيا في تشرين الأول/أكتوبر 2015، بشأن القيود المفروضة على استيراد عربات السكك الحديدية الأوكرانية وأسهم تغيير الاتجاهات. وجوهر هذا الادعاء هو أنه منذ عام 2013، فإن روسيا، وفقا للجانب الأوكراني، تقيد بشكل غير مقبول توريد عربات السكك الحديدية، وأسهم تغيير الاتجاهات، ومكونات أخرى من أوكرانيا.

وجدير بالذكر أن هذا هو النزاع الثاني الذي تفوز به روسيا على أوكرانيا في منظمة التجارة العالمية. ففي وقت سابق من تموز/يوليو، وافق التحكيم في منظمة التجارة العالمية على معظم مطالبات روسيا بشأن الدعوى ضد أوكرانيا بشأن الرسوم المفروضة على نترات الأمونيوم روسية الصنع.