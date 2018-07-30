أمريكا تخفف قيود التصدير لمبيعات التكنولوجيا المتطورة إلى الهند

أعلن وزير التجارة الأمريكي ويلبور روس، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة خففت قيود التصدير على مبيعات منتجات التكنولوجيا المتطورة إلى الهند.

ومنحت أمريكا بذلك البلد الآسيوي نفس المعاملة التي تلقاها أستراليا واليابان وكوريا الجنوبية، حلفاء أمريكا في حلف وارسو، بحسب "رويترز".

وأضاف روس خلال اجتماع لغرفة التجارة الأمريكية، أن "هذه الخطوة تعكس جهود الهند لتحسين نظامها للرقابة على الصادرات والتزامها بالقواعد المتعددة الأطراف للتصدير وتنامي وضعها كشريك للولايات المتحدة في مجال الدفاع".

وأشار إلى أن تخفيف القيود سيتيح للهند كفاءة أكبر في سلسلة الإمدادات في مجال الدفاع والمنتجات التكنولوجيا المتطورة الأخرى.