ارتفاع حجم الكتلة النقدية في روسيا بنسبة 2% يونيو/حزيران

أظهرت بيانات المصرف المركزي الروسي، اليوم الثلاثاء، أن حجم الكتلة النقدية في روسيا قد ارتفع، في يونيو/حزيران الماضي، بنسبة 2%، وفق التعريف الوطني (المؤشر النقدي "إم-2)".

موسكو — سبوتنيك. بلغ هذا المؤشر، بحلول 1 تموز/ يوليو 44.125 ترليون روبل (حوالي 702.85 مليار دولار)، مقارنة مع 43.255 ترليون روبل (حوالي 688.99 مليار دولار)، في 1 حزيران/ يونيو.

وبالتالي، ارتفع حجم الكتلة النقدية في روسيا، خلال شهر حزيران/يونيو بمقدار 870.1 مليار روبل (أي حوالي 13.86 مليار دولار)، ما يمثل النسبة 2% وفق المؤشر النقدي "إم-2".

الجدير بالذكر أن الكتلة النقدية يقصد بها مجموع الأوراق النقدية المصدرة والنقود المعدنية الموجودة خارج الخزينة والمصارف، وكذلك الودائع لدى المصرف المركزي والمصارف المتخصصة، وبإضافة الودائع لأَجَل، ودائع التوفير والودائع بالقطع الأجنبي والصناديق المختلفة في الأسواق النقدية يتكوّن ما يسمى بالعرض النقدي.