ارتفاع حجم الكتلة النقدية في روسيا بنسبة 2% يونيو/حزيران

موسكو — سبوتنيك. بلغ هذا المؤشر، بحلول 1 تموز/ يوليو 44.125 ترليون روبل (حوالي 702.85 مليار دولار)، مقارنة مع 43.255 ترليون روبل (حوالي 688.99 مليار دولار)، في 1 حزيران/ يونيو.
الجدير بالذكر أن الكتلة النقدية يقصد بها مجموع الأوراق النقدية المصدرة والنقود المعدنية الموجودة خارج الخزينة والمصارف، وكذلك الودائع لدى المصرف المركزي والمصارف المتخصصة، وبإضافة الودائع لأَجَل، ودائع التوفير والودائع بالقطع الأجنبي والصناديق المختلفة في الأسواق النقدية يتكوّن ما يسمى بالعرض النقدي.
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