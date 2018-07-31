أنباء إيجابية بشأن التجارة تدعم الأسهم الأوروبية وسط نتائج متباينة للشركات

قفزت الأسهم الأوروبية، اليوم الثلاثاء، إلى مستوى مرتفع جديد في ستة أسابيع، مدعومة بعلامات على انفراجة في النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، بينما تلقت أسهم شركات، مثل لوفتهانزا الألمانية، وفيفندي الفرنسية، دفعة من تحديثات قوية للأرباح.

وبحسب وكالة "رويترز". بعد بداية متباينة، حصل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي، والمؤشر داكس الألماني، والمؤشر فايننشال تايمز البريطاني، على دعم في تعاملات، بعد الظهر، من تقارير بأن واشنطن وبكين تسعيان إلى استئناف المحادثات لنزع فتيل حرب تجارية.

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وجاءت أسهم شركات التعدين والموارد في مقدمة الرابحين مع صعود مؤشر القطاع 1.2 بالمئة.

لكن مؤشر شركات التكنولوجيا خالف اتجاه السوق، مع تراجعه 0.4 بالمئة، في أعقاب انخفاضات الليلة الماضية؛ لأسهم التكنولوجيا في الأسواق الأمريكية والآسيوية.

وصعد سهم كريدي سويس 1.1 بالمئة، بعد أن ضاعف البنك السويسري أرباحه، في الربع الثاني من العام، لكن منافسه ستاندرد تشارترد هبط 1.3 بالمئة، بعد أن أصدر تحديثا لنتائجه للنصف الأول من العام.

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وجاء سهم لوفتهانزا بين أكبر الرابحين مع صعوده 8.8 بالمئة، بعد أن أعلن عن إيرادات تشغيلية، تفوق التقديرات للربع الثاني من العام.

وارتفع سهم مجموعة فيفندي الفرنسية للإعلام 4 بالمئة، بعد أن أعلنت عن نتائج قوية، وقالت إنها تدرس بيع نصف وحدتها، يونيفرسال ميوزيك.

وجاء سهم ليوناردو الإيطالية لمعدات الطيران والدفاع في مقدمة الرابحين بين الأسهم المدرجة في المؤشر ستوكس، مع تسجيله قفزة بلغت 10.6 بالمئة، بعد أن رفعت الشركة توقعاتها للإيرادات والتدفق النقدي الحر للعام 2018، قائلة إن وحدتها لطائرات الهليكوبتر تتعافى.

وساعد ذلك المؤشر الرئيسي للأسهم الإيطالية على الصعود 1.3 بالمئة.