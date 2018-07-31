بورصة قطر تواصل التعافي وتراجع أسهم السعودية ودبي

واصلت بورصة قطر تعافيها، فيما ضغطت أسهم قيادية لبنوك وشركات للبتروكيماويات على البورصة السعودية اليوم الثلاثاء.

وبحسب "رويترز"، فقد أغلق المؤشر الرئيس للسوق السعودية، أكبر بورصة في المنطقة، منخفضا 0.2 في المئة.

© Sputnik . Oleg Lastochkin الذهب يرتفع مع تراجع الدولار قبيل بيانات الناتج المحلي الأمريكي

وهبط سهما مصرف الراجحي والشركة السعودية للصناعات الأساسية ( سابك ) عملاق البتروكيماويات، 0.5 في المئة لكل منهما، وتراجع أيضا سهم بنك الرياض 1.1 في المئة، وسهم بنك ساب 1.6 في المئة.

وقفز مؤشر السوق السعودية حوالي 15 في المئة منذ بداية العام، وأبدى المستثمرون حذرهم بشأن التقييمات للشركات الكبيرة في الأشهر الماضية.

وشهدت البنوك أيضا انخفاضا في الودائع في نتائجها المالية للربع الثاني من العام، التي أعلنتها على مدى الأسبوعين الماضيين، لكن الطلب على القروض تراجع أيضا، وهو ما يقلل المخاطر من أزمة في التمويل.

وأغلق مؤشر سوق دبي منخفضا 0.3 في المئة، متأثرا بتراجع سهم بنك دبي الإسلامي واحد في المئة، لكن المؤشر العام لسوق أبوظبي تعافى ليغلق مرتفعا 0.3 في المئة معوضا خسائره المبكرة.

وارتفع مؤشر بورصة قطر 1.9 في المئة، مواصلا التعافي من خسائره في الجلسة السابقة بعدما سجلت أريد للاتصالات هبوطا بنسبة 60 بالمئة في صافي ربح الربع الثاني.

وفي الكويت دفع ضعف أداء الأسهم في قطاع البنوك مؤشر السوق للتراجع 1.3 في المئة، مع هبوط سهم بيت التمويل الكويتي 2.4 في المئة.