أكبر خسارة شهرية للنفط منذ يوليو 2016

وهبطت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت تسليم أكتوبر تشرين الأول 1.34 بالمئة دولار لتبلغ عند التسوية 74.21 دولار للبرميل. وانخفضت عقود سبتمبر أيلول، التي ينقضي تداولها مع نهاية جلسة اليوم، 72 سنتا إلى 74.25 دولار للبرميل، بحسب "رويترز".
وارتفعت أسعار النفط خسائرها في التعاملات اللاحقة على التسوية ليهبط الخام الأمريكي إلى 68.32 دولار للبرميل، بعد أن أظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي زيادة قدرها 5.6 مليون برميل في مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، في حين كان من المتوقع أن تنخفض 2.8 مليون برميل.
وصرح متعاملون أن علامات على حل محتمل لتعطل مؤقت في شحنات النفط عبر مضيق باب المندب عند المدخل الجنوبي للبحر الأحمر، كان لها تأثيرها على الأسعار طوال جلسة التداول.
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