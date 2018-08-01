معهد البترول: زيادة غير متوقعة في مخزونات النفط الأمريكية

قال معهد البترول الأمريكي، يوم الثلاثاء، إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة سجلت زيادة غير متوقعة الأسبوع الماضي، في حين تراجعت مخزونات البنزين وارتفعت مخزونات نواتج التقطير.

وأظهرت بيانات من معهد البترول أن مخزونات الخام زادت بمقدار 5.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الـ 27 من يوليو/ تموز لتصل إلى 413.2 مليون برميل بينما توقع محللون انخفاضا قدره 2.8 مليون برميل.

© REUTERS / Sergei Karpukhin انخفاض أسعار النفط بعد زيادة إنتاج أوبك

وتراجعت مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما 930 ألف برميل.

وأشارت بيانات معهد البترول إلى أن مخزونات البنزين انخفضت بمقدار 791 ألف برميل بينما كان محللون قد توقعوا هبوطا قدره 1.3 مليون برميل.

ووفقا لـ"رويترز"، ارتفعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 2.9 مليون برميل مقارنة مع توقعات لزيادة قدرها 264 ألف برميل.

وقال معهد البترول إن واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي زادت بمقدار 591 ألف برميل يوميا إلى 8.9 مليون برميل يوميا.