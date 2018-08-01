روسيا واصلت في مايو الحفاظ على الصدارة في استخراج النفط

واصلت روسيا، في شهر أيار/ مايو الماضي، الحفاظ على الصدارة في استخراج النفط عالمياً، وذلك وفق بيانات إدارة معلومات الطاقة في وزارة الطاقة الأميركية وتقرير "أوبك" لشهر تموز/يوليو، بحجم 10.973 مليون برميل يومياً، متخطية الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، اللتين احتلتا المرتبة الثانية والثالثة على التوالي.

موسكو — سبوتنيك. ويشير بيان وزارة الطاقة الأميركية الذي نشر، اليوم الأربعاء، إلى أن واشنطن استخرجت في شهر أيار/مايو الماضي 10.442 مليون برميل يومياً بتراجع نسبته 0.3% عن شهر أبريل/نيسان.

© Sputnik . Boris Babanov النفط يوسع خسائره بعد أكبر انخفاض شهري له في عامين

وتفيد تقارير أوبك الصادرة في شهر تموز/يوليو الماضي، بأن المملكة العربية السعودية رفعت سقف استخراجها بنسبة 2.2% إلى 10.015 مليون برميل يوميا.

وقد أكدت وزارة الطاقة الروسية في بيان نشر على الموقع الرسمي أن موسكو أنتجت، في أيار/مايو الماضي، 46.407 مليون طن من النفط أي ما يعادل نحو 10.973 مليون برميل يوميا، وارتفاع متوسط الإنتاج اليومي بنسبة 0.07% على أساس شهري.

وأعلن وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، في الشهر الماضي، أن بلاده ستزيد استخراجها للنفط في تموز/يوليو بإطار قرار فيينا لزيادة الاستخراج، ضمن اتفاقية أوبك+ بحوالي 200-250 ألف برميل.

وكانت الدول الأعضاء في "أوبك"، قد توصلت خلال اجتماع في فيينا في حزيران/يونيو الماضي، إلى توافق حول زيادة الاستخراج بنحو مليون برميل يومياً، بدءا من تموز/يوليو، إضافة إلى الحفاظ على اتفاق خفض الاستخراج حتى كانون الأول/ديسمبر.

واتفقت دول أوبك وعدة دول من خارجها، في أواخر عام 2016 في فيينا، على تخفيض حجم استخراجها للنفط بنحو 1.8 مليون برميل يومياً، بينما وافقت روسيا على تخفيض هذا الحجم بمعدل 300 ألف برميل يومياً.

وتم بعد ذلك تمديد مدة سريان هذا الاتفاق عدة مرات، وفي تشرين الثاني/نوفمبر عام 2017 الماضي، تم تمديد الاتفاق ليشمل عام 2018 كاملا.