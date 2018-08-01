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15:09 01 أغسطس/ أب 2018
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    ارتفاع قيمة إجمالي أصول مجموعة "ممتلكات" البحرين القابضة بنسبة 46 %

    © Sputnik . Vladimir Astapkovich
    اقتصاد
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    أعلن مجلس إدارة شركة ممتلكات البحرين القابضة، صندوق الثروة السيادي للمملكة، النتائج المالية الموحدة المدققة للعام 2017 الماضي، حيث ارتفعت قيمة إجمالي أصول المجموعة في العام 2017 لتصل إلى 5.8 مليار دينار بحريني (ما يعادل حوالي 15.4 مليار دولار أمريكي) وذلك بزيادة بلغت نسبتها 46.4 بالمئة مقارنة بالعام 2016 .

    موسكو-سبوتنيك. وجاء في بيان الشركة، التي حصلت عليه وكالة "سبوتنيك"، اليوم، أن الارتفاع في القيمة خلال العام الماضي يعزى إلى مكاسب القيمة لبعض من شركات محفظة ممتلكات الاستثمارية ومنها مشروع خط الصهر السادس لدى شركة ألمنيوم البحرين (ألبا)

    وعملية دمج ماكلارين.

    وتعليقًا على هذه النتائج المالية، قال معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة شركة ممتلكات: "لقد كان العام الماضي عاما مميزا لشركة ممتلكات حيث شهدت المجموعة خلاله نموا مطردا.

    صاروخ اعتراضي أمريكي
    © flickr.com/ U.S. Missile Defense Agency
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    ساهمت خطتنا الاستثمارية ونتائجنا المالية بدور مهم في عملية دفع عجلة النمو والتنوع الاقتصادي وتوفير فرص العمل في المملكة، ويظهر ذلك من خلال التزامنا المتواصل بالمساهمة ماليا في نمو شركاتنا المحلية."

    وواصلت ممتلكات خلال العام 2017 المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني عبر تخصيص 33 مليون دينار بحريني (ما يعادل حوالي 88 مليون دولار أمريكي) للشركات المحلية ومن ضمنها حلبة البحرين الدولية وشركة البحرين للاستثمار العقاري "إدامة" والشركة

    العربية لبناء وإصلاح السفن "أسري".

    وتعقيبا على هذه النتائج، أضاف السيد محمود هاشم الكوهجي، الرئيس التنفيذي لممتلكات قائلا إن " قوة نتائجنا المالية ما هي إلا دليل واضح على مدى نجاح نهجنا الاستثماري ضمن سعينا المتواصل للاستثمار في ومن أجل البحرين، في الوقت الذي نعمل على إدارة

    محفظتنا الاستثمارية بعقلية تجارية".

     يذكر، أن "ممتلكات" تأسست في العام 2006 بهدف تنمية أصول الحكومة غير المتعلقة بقطاعي النفط والغاز بشكل تجاري. حيث قامت ممتلكات منذ تأسيسها بتطوير وتنويع محفظتها الاستثمارية محليا وعالميا بهدف تحقيق عوائد مالية واقتصادية مستدامة لمملكة البحرين.

    وقد نمت أصول محفظة صندوق الثروة السيادي لتصل إلى الضعف تقريبا من 29 شركة عند تأسيسها إلى أكثر من 60 شركة محلية وعالمية ضمن 11 قطاعا.

     

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    أسهم الشركات, أرباح, أموال, الدولار, اقتصاد, البحرين
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