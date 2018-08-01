العراق يوقع عقد استثمار الغاز المصاحب مع "جنرال إلكتريك"

وقعت وزارة النفط العراقية عقدا نهائيا مع شركة "بيكر هيوز"، التي تديرها الشركة العملاقة "جنرال إلكتريك"، لاستثمار الغاز المصاحب في حقلي الغراف والناصرية، جنوبي البلاد.

© Sputnik . Igor Zarembo شركة روسية تعلن استعدادها لإقامة مشروعات صناعية ضخمة في البصرة العراقية

بغداد — سبوتنيك. كشف وزير النفط العراقي جبار اللعيبي في بيان، اليوم الأربعاء "عن قرب المباشرة بعمليات الاستثمار الأمثل للغاز المصاحب من حقلي الغراف والناصرية في محافظة ذي قار، خلال حفل التوقيع النهائي لعقد استثمار الغاز المصاحب في الحقلين مع شركة بيكر هيوز/ جنرال إلكتريك".

وأضاف اللعيبي "الطاقة المستثمرة من الغاز المصاحب للعمليات الإنتاجية لحقلي الغراف والناصرية ستبلغ 200 مليون قدم مكعب قياسي باليوم، فضلا عن ذلك فإن المشروع سيوفر كمية 1000 طن من الغاز السائل و900 متر مكعب من المكثفات".

يشار إلى أن وفد شركة "لوك أويل" الروسية للنفط، أعلن أمس الثلاثاء، خلال زيارته للعراق، عن رغبة الشركة في البدء بالإجراءات العملية لإقامة منشآت صناعية ضخمة تتمثل في وحدات تجميع ومعالجة الغاز المصاحب من آبار النفط في محافظة البصرة.