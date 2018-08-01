"غازبروم" ترفع إنتاجها للغاز في يناير - يوليو بنسبة 8.5%

أعلنت شركة "غازبروم" الروسية، اليوم الأربعاء، أنها رفعت إنتاجها للغاز في الفترة من يناير/ كانون الثاني وحتى يوليو/ تموز من العام الجاري بنسبة 8.5 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ليصل حجم الإنتاج إلى 288.9 مليار متر مكعب.

موسكو — سبوتنيك. وجاء في بيان الشركة: "خلال سبعة أشهر من العام 2018، أنتجت غازبروم 288.9 مليار متر مكعب، متجاوزة بنسبة 8.5 بالمئة مؤشرات الثاني/ يناير — تموز/ يوليو من العام الماضي".



وأضاف البيان أنه بما في ذلك يوليو/ تموز ازداد حجم الإنتاج بنسبة 7.4 بالمئة من 2.5 مليار متر مكعب إلى 3.6 مليار متر مكعب".

وهذا هو مستوى الإنتاج الأعلى لهذا الشهر على مدى السنوات السبع الماضية، منذ عام 2012".

هذا وكانت غازبروم قد زادت من إنتاجها في عام 2017 من الغاز بنسبة 12.4 بالمئة إلى 471 مليار متر مكعب. وتخطط الشركة في عام 2018 لإنتاج 476 مليار متر مكعب من الغاز.

وجاء في البيان كذلك أن "غازبروم" رفعت في كانون الثاني/ يناير- تموز/ يوليو صادرات الغاز إلى الخارج بنسبة 5.8 بالمئة — إلى 117.1 مليار متر مكعب، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.