العقوبات الأمريكية قادرة على وقف بناء "التيار الشمالي-2"

كييف — سبوتنيك. وقال فيترينكو ـ في مقابلة لصحيفة "دي دبليو": "العقوبات الأمريكية، أو موقف الدانمارك الأخير يمكن أن يؤجل، ثم يعرقل وضع التيار الشمالي-2. العقوبات الأمريكية هي عامل هام. وأيضا من العوامل الهامة — موقف الطرف الألماني، الذي يتطور في الآونة الأخيرة. ونحن نعتقد أن السياسيين الألمان قد يدركون أن هذا المشروع يشكل خطرا على ألمانيا وعلى أوروبا بأكملها".



وكانت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل ، قد أعلنت في وقت سابق، أن بلادها تعتبر مشروع "التيار الشمالي 2" مشروعا تجاريا، مشيرة إلى أهمية بقاء أوكرانيا كدولة ترانزيت للغاز.ويتضمن مشروع "التيار الشمالي-2" بناء خطين لأنابيب الغاز بطاقة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب من الغاز سنويا من الساحل الروسي عبر بحر البلطيق إلى ألمانيا. وصدرت بالفعل رخصة البناء من قبل جمهورية ألمانيا الاتحادية وفنلندا والسويد.وهناك عدد من الدول ضد تنفيذ "التيار الشمالي- 2"، خاصة أوكرانيا، التي تخشى فقدان عائداتها من عبور الغاز الروسي ، والولايات المتحدة، التي لديها خطط طموحة لتصدير الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا. بالإضافة إلى ذلك، أعلنت لاتفيا وليتوانيا وبولندا بشكل مشترك أنها لم توافق على البناء، كما أن قادتهم واثقون من أن هذا مشروع سياسي.وأعلنت الولايات المتحدة مراراً وتكراراً أنها ضد خط أنابيب غاز " التيار الشمالي —2 " من روسيا إلى أوروبا، وأن الشركات التي تعمل مع هذا المشروع ومع خطوط أنابيب التصدير الروسية الأخرى مهددة بفرض عقوبات. وقال دونالد ترامب في أعقاب المحادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 16 يوليو/تموز إن الولايات المتحدة ستتنافس مع "التيار الشمالي —2" من خلال تزويد الغاز الطبيعي المسال.