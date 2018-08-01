انهيار الريال اليمني يدفع أكبر مجموعة صناعية وتجارية إلى قرار مؤسف

© Sputnik . Hani Mohammed اليمن.. البنك المركزي يسحب أول دفعة من الوديعة السعودية

القاهرة — سبوتنيك . ووفقا لرسالة اطلعت عليها وكالة "سبوتنيك" وجهها رئيس فريق العمل في مجموعة شركات "هائل سعيد أنعم وشركاه" إلى مديري عموم الشركات الصناعية والتجارية والخدمية، أنه يتم إيقاف عملية مبيعاتها حتى إشعار آخر.

وأرجعت الرسالة قرار المجموعة الصناعية والتجارية والخدمية إلى التصاعد المستمر وغير المنطقي في أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني وعدم توفرها في السوق وتأثيرات ذلك على عدم القدرة على سداد مشتريات المواد الخام.

وتوقع مراقبون أن يتسبب إيقاف المجموعة الأولى في اليمن مبيعاتها في ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية التي تنتجها 16 شركة صناعية في اليمن من بين 54 شركة صناعية وتجارية وخدمية موزعة على لندن والسعودية والإمارات ومصر ولندن وماليزيا وأندونيسيا، يشغلها نحو 35 ألف موظف.

وشهد الريال اليمني منذ مطلع تموز/ يوليو المنصرم تراجعا بعد استقرار نسبي عند حاجز 480 ريالا أمام الدولار الأمريكي، حيث سجل أواخر ذات الشهر 520 ريالا، في حين سجل أمام الريال السعودي 138 ريالا.