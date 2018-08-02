شركة "تسلا" تحقق خسائر قياسية

سجلت شركة "تيسلا" الأمريكية خسائر قياسية في الربع الثاني من 2018، وصلت إلى 717.5 مليون دولار أمريكي.

فبحسب البيانات التي نشرتها الشركة على موقعها الخاص على الإنترنت، فإن الشركة تعرضت لخسائر كبيرة.

© AFP 2018 / Jacques Demarthon اليابان تنتج أول سيارة كهربائية بسرعة الصاروخ

وأعربت الشركة عن أملها في الحد من الخسائر بسيارتها الجديدة "تيسلا 3" حيث توقعت بأن ينخفض حجم الخسائر لنسبة 15 في المئة مع نشاط بيع السيارة الجديدة.

وتتميز السيارة الجديدة بأنها من طراز سيدان وبخمسة مقاعد وتم طرحها للبيع في 31 مارس/آذار 2016.

من جهتها ذكرت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية، في وقت سابق، بأن الشركة الأمريكية تخطط لتخصيص 5 مليارات دولار لبناء مصنع في الصين، وسط تصاعد النزاع التجاري بين الصين وأمريكا.