شركة "تسلا" تحقق خسائر قياسية

فبحسب البيانات التي نشرتها الشركة على موقعها الخاص على الإنترنت، فإن الشركة تعرضت لخسائر كبيرة.
وأعربت الشركة عن أملها في الحد من الخسائر بسيارتها الجديدة "تيسلا 3" حيث توقعت بأن ينخفض حجم الخسائر لنسبة 15 في المئة مع نشاط بيع السيارة الجديدة.
وتتميز السيارة الجديدة بأنها من طراز سيدان وبخمسة مقاعد وتم طرحها للبيع في 31 مارس/آذار 2016.
من جهتها ذكرت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية، في وقت سابق، بأن الشركة الأمريكية تخطط لتخصيص 5 مليارات دولار لبناء مصنع في الصين، وسط تصاعد النزاع التجاري بين الصين وأمريكا.
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