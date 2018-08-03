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11:54 03 أغسطس/ أب 2018
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    وحدة ضخ النفط

    الصين ترفض الامتثال لطلبات أمريكا بتقليص واردات النفط الإيراني

    © AP Photo / Fernando Llano
    اقتصاد
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    صرح مسؤولون مشاركون في المفاوضات الأميركية-الصينية، اليوم الجمعة، أن السلطات الأميركية فشلت في التأثير على الصين لتقليص حجم استيرادها من النفط الإيراني، تماشيا مع العقوبات على إيران.

    موسكو-سبوتنيك. ونقلت وكالة "بلومبرغ" عن المسؤولين: "في الوقت نفسه، وافقت بكين على عدم زيادة مشترياتها من النفط الإيراني".

    وأضافت الوكالة بأن مفاوضين أميركيين يزورون عواصم دول مختلفة لمناقشة قضية وقف استيراد النفط من إيران بحلول أوائل تشرين الثاني/نوفمبر من هذا العام، عندما تصبح العقوبات المفروضة سارية المفعول.

    وبحسب متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ذكرت "بلومبيرغ"، بأن مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون موارد الطاقة، فرنسيس فينون، شارك في زيارة إلى الصين لهذا الغرض.

    بكين
    © Sputnik . Sergey Subbotin
    الصين سترد إذا اتخذت أمريكا مزيدا من الإجراءات التجارية

     وأعربت الصين، في أوائل تموز/يوليو، عن موقفها الرسمي، بأنها لا تخطط للاستجابة، لمطالب الرئيس ترامب، في وقف شراء النفط الإيراني، كما صرحت، وهي أكبر مشتري للنفط الإيراني، عن زيادة في واردات النفط بنسبة 

    26 في المئة في تموز/يوليو، ووفقا لوكالة "بلومبرغ"، شكلت نسبة مشتريات الصين من النفط هذا الشهر من إيران 35 بالمئة من من مجمل استيرادها النفطي.

    يذكر أنه في 8 أيار/مايو، أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق الشامل بشأن البرنامج النووي الإيراني، والذي تم التوصل إليه بين (السداسية) كرعاة دوليين وإيران.

    وأعلن ترامب استئناف العمل بكافة العقوبات التي تم تعليقها نتيجة التوصل إلى هذه الصفقة، بما فيها العقوبات على الدول التي لها أعمال مع إيران. وأعلن شركاء واشنطن الأوروبيون عزمهم مواصلة الالتزام بشروط الاتفاق مع

    إيران. 

    كما صرحت وزارة الخارجية الأميركية أن واشنطن ستحاول إقناع حلفائها بالتوقف التام عن شراء النفط من إيران بحلول أوائل تشرين الثاني/نوفمبر.

     

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    الكلمات الدلالية:
    شراء النفط, تصدير النفط الإيراني, آبار النفط, عقوبات أمريكية, الصين, النفط, الصين
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