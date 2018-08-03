تركيا تقول إنها سترد في مواجهة إجراءات تجارية غير عادلة

قالت وزارة التجارة التركية، اليوم الجمعة، إن أنقرة ستمارس على الدوام حقها في الرد على إجراءات تجارية غير عادلة لحماية مصالحها الاقتصادية، مضيفة أن قطاع الصلب والحديد التركي لا يمثل تهديدا للولايات المتحدة.

وكانت تركيا قالت، في مايو/ أيار، إنها ستطبق معايير مضادة على الولايات المتحدة ردا على الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على واردات الصلب والألومنيوم.

وفي اجتماع مع ممثلي شركات أمريكية، دعت وزيرة التجارة التركية، روهصار بكجان، الولايات المتحدة للعمل بشكل مشترك مع أنقرة فيما يخص الصلب وخام الحديد، وفقا لبيان من الوزارة.

© REUTERS / Umit Bektas أردوغان: تركيا لا تخضع للتهديدات الأمريكية

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد فرضت، في وقت سابق، عقوبات على وزيري العدل والداخلية التركيين، وذلك على خلفية احتجاز تركيا للقس الأمريكي أندرو برونسون، بحسب ما نقلت "رويترز".

وتحتجز السلطات التركية القس الأمريكي، الذي كان يدير كنيسة بروتستانتية في إزمير، منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2016، بتهمة العمل لصالح شبكة فتح الله غولن وحزب العمال الكردستاني.

وتعتبر تركيا هذين الكيانين إرهابيين، كما وجهت اتهامات للقس بالتجسس لأغراض سياسية وعسكرية. وينفي القس بشكل قاطع هذه الاتهامات.