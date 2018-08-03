الصين تعلن استعدادها فرض رسوم على سلع أمريكية بقيمة 60 مليار دولار

بكين، سبوتنيك. وتقدر تلك الرسوم بقيمة إجمالية سنوية 60 مليار دولار، في حال فرضت الولايات المتحدة رسوما جديدة على البضائع الصينية.
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قررت فرض رسوم جمركية على واردات سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار، بعدما أخفقت في التوصل إلى اتفاق لحل النزاع التجاري مع الصين.
نقلت وكالة "رويترز" يوم الأربعاء 11 يوليو/تموز الماضي، عن مسؤولون كبار في الحكومة الأمريكية قولهم إن هذه الخطوة جاءت بعدما أخفضت جهود التوصل لاتفاق مع بكين.
وتزايدت التوترات بين البلدين بسبب التهديد المتعلق بزيادة الرسوم الجمركية، بصورة تنذر باندلاع حرب تجارية بين البلدين.
وأعلنت وزارة التجارة الصينية، الجمعة الماضي 6 يوليو الماضي، أن الولايات المتحدة انتهكت قواعد منظمة التجارة العالمية وأطلقت أكبر حرب تجارية في التاريخ، بفرضها رسوم استيراد تصل إلى نسبة 25 في المئة على البضائع الصينية.
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