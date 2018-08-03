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    الرئيس الصيني شي جين بينغ في قمة بريكس في جوهانسبرغ، 25 يوليو/تموز 2018

    الصين تعلن استعدادها فرض رسوم على سلع أمريكية بقيمة 60 مليار دولار

    © REUTERS / MIKE HUTCHINGS
    اقتصاد
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    أعلنت وزارة التجارة الصينية، اليوم، الجمعة، استعداد بكين لفرض رسوم إضافية جديدة على سلع أمريكية.

    بكين، سبوتنيك. وتقدر تلك الرسوم بقيمة إجمالية سنوية 60 مليار دولار، في حال فرضت الولايات المتحدة رسوما جديدة على البضائع الصينية.

    وحدة ضخ النفط
    © AP Photo / Fernando Llano
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    وجاء في بيان الوزارة: "وفقا لقانون التجارة الخارجية، وغيره من القوانين التشريعية الصينية ومبادئ القانون الدولي الأساسية، اتخذت لجنة التعرفة الجمركية في مجلس الدولة الصيني قرار بفرض رسوم إضافية بقيمة 25 و20 و10 و5 بالمئة على 5207 سلع مستوردة من الولايات المتحدة بقيمة [سنوية] حوالي 60 مليار دولار".

    وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قررت فرض رسوم جمركية على واردات سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار، بعدما أخفقت في التوصل إلى اتفاق لحل النزاع التجاري مع الصين.

    نقلت وكالة "رويترز" يوم الأربعاء 11 يوليو/تموز الماضي، عن مسؤولون كبار في الحكومة الأمريكية قولهم إن هذه الخطوة جاءت بعدما أخفضت جهود التوصل لاتفاق مع بكين.

    وتزايدت التوترات بين البلدين بسبب التهديد المتعلق بزيادة الرسوم الجمركية، بصورة تنذر باندلاع حرب تجارية بين البلدين.

    وأعلنت وزارة التجارة الصينية، الجمعة الماضي 6 يوليو الماضي، أن الولايات المتحدة انتهكت قواعد منظمة التجارة العالمية وأطلقت أكبر حرب تجارية في التاريخ، بفرضها رسوم استيراد تصل إلى نسبة 25 في المئة على البضائع الصينية.

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