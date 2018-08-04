إدارة ترامب تراجع ترتيبات التجارة الحرة مع تركيا

تراجع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التجارة التركية المعفاة من الضرائب في أسواق الولايات المتحدة بموجب ما يعرف بنظام الأفضليات المعمم بعد أن فرضت أنقرة رسوما على سلع أمريكية قيمتها 1.78 مليار دولار ردا على رسوم واردات الصلب والألومنيوم الأمريكية.

© REUTERS / MIKE HUTCHINGS الصين تعلن استعدادها فرض رسوم على سلع أمريكية بقيمة 60 مليار دولار

ووفقا لـ"رويترز"، قد تؤثر المراجعة على سلع قيمتها 1.66 مليار دولار تصدرها تركيا إلى الولايات المتحدة واستفادت من برنامج الأفضليات العام الماضي وتشمل السيارات ومكوناتها والحلي والمعادن النفيسة.

وأشار مكتب الممثل التجاري الأمريكي إلى أن إجراء المراجعة سببه قلق الولايات المتحدة بشأن التزام تركيا بالبرنامج بعد أن استهدفت سلعا أمريكية فحسب وليس من دول أخرى.

وقالت وزارة التجارة التركية، الجمعة، إن أنقرة ستمارس على الدوام حقها في الرد على إجراءات تجارية غير عادلة لحماية مصالحها الاقتصادية، مضيفة أن قطاع الصلب والحديد التركي لا يمثل تهديدا للولايات المتحدة.