صحيفة: كيبك الكويتية توقع عقدا لتمويل مشروع مرافق استيراد الغاز الشهر الجاري

قالت صحيفة "السياسة"، اليوم الأحد، إن الشركة الكويتية للصناعات المتكاملة (كيبك) تستعد لتوقيع عقود التمويل الخارجي لمشروع مرافق استيراد الغاز الطبيعي المسال التي تبنيها بجنوب البلاد في منتصف أغسطس/ آب الجاري وذلك بقيمة 1.3 مليار دولار.

ونسبت الصحيفة الكويتية لمصادر، لم تسمها، القول إن القرض سيكون الثاني بعد أن استلمت الشركة الحكومية قرضا آخر بالقيمة ذاتها من البنوك المحلية لتمويل ذات المشروع، الذي سيبلغ إجمالي تكلفته نحو ثلاث مليارات دولار، تغطي كيبك بقيتها من مواردها الذاتية وموارد مؤسسة البترول الكويتية.

وأضافت "السياسة" أن القرض الخارجي سيوقع مع وكالة ائتمان الصادرات الكورية وعدد من البنوك العالمية وقنوات التمويل الأخرى.

وقالت "تم الانتهاء من كافة الإجراءات وبانتظار التوقيع الفعلي خلال منتصف أغسطس/ آب الجاري عقب الحصول على بنود وعقود الضمان للقرض من الجانب الكويتي خلال الأيام المقبلة".

يهدف مشروع مرافق استيراد الغاز المسال إلى تشييد منشآت دائمة لاستيراد الغاز تسمح بتوريد ثلاثة آلاف مليون وحدة حرارية بريطانية يوميا لتلبية الطلب المحلي المتزايد على الطاقة.

يقام المشروع، الذي وقعت عقوده في 2016 مع تحالف بقيادة شركة هيونداي الكورية الجنوبية، في منطقة الزور جنوب الكويت بجوار مصفاة الزور الجاري إنشاؤها ومجمع البتروكيماويات الجديد هناك ويتضمن تشييد مرافق بحرية وثمانية خزانات كبيرة للغاز الطبيعي ومن المقرر الانتهاء منه في 2022.