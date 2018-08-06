ارتفاع أسعار النفط بسبب قرارات السعودية

ارتفعت أسعار النفط العالمية، اليوم الاثنين، على خلفية الأنباء حول خفض الإنتاج في العربية السعودية في تموز/يوليو، بالإضافة إلى الإحصاءات الواردة من الولايات المتحدة التي تشير إلى انخفاض عدد منصات الحفر في البلاد خلال الأسبوع الماضي.

موسكو- سبوتنيك . ووفقا للوضع القائم في الساعة السابعة و56 دقيقة (بتوقيت موسكو) من صباح اليوم الاثنين، فقد ازدادت قيمة العقود الآجلة لشهر تشرين الأول/أكتوبر لمزيج بحر الشمال خام "برنت" بنسبة 0.29 في المائة، لتصل إلى 73.42 دولار للبرميل. بالإضافة إلى أنه ازدادت قيمة العقود الآجلة لشهر أيلول/سبتمبر لنفط خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.47 في المائة، لصل إلى 68.81 دولار للبرميل.

وذكرت مصادر في منظمة "أوبك" وكالة "رويترز" أن العربية السعودية قد خفضت حجم إنتاجها من النفط في تموز/يوليو الماضي حتى وصل إلي 10.29 مليون برميل، أي أقل بـ 200 ألف برميل، عن حجم الإنتاج في الشهر الماضي.

وكانت الدول الأعضاء في "أوبك"، قد توصلت خلال اجتماع في فيينا في حزيران/يونيو الماضي، إلى توافق حول زيادة الإنتاج بنحو مليون برميل يومياً، بما في ذلك 200 ألف برميل بالنسبة لروسيا، بدءاً من تموز/يوليو، إضافة إلى الحفاظ على اتفاق خفض الإنتاج حتى كانون الأول/ديسمبر.

واتفقت دول أوبك وعدة دول من خارجها، في أواخر عام 2016 في فيينا، على تخفيض حجم استخراجها للنفط بنحو 1.8 مليون برميل يومياً، بينما وافقت روسيا على تخفيض هذا الحجم بمعدل 300 ألف برميل يومياً. وتم بعد ذلك تمديد مدة سريان هذا الاتفاق عدة مرات. وفي تشرين الثاني/نوفمبر عام 2017 الماضي، تم تمديد الاتفاق لــيشمل عام 2018 كاملاً.