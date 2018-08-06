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12:36 06 أغسطس/ أب 2018
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    الدولار الأمريكي

    الدولار يصل لأعلى مستوى خلال عام في ظل المخاوف التجارية

    © Sputnik . Natalia Seliverstova
    اقتصاد
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    ارتفع الدولار، اليوم الاثنين، متجها نحو أعلى مستوى في عام، مدعوما بتصاعد حدة اللهجة في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين.

    ونزلت الأسهم الصينية نحو اثنين بالمئة مع اقتراح الصين فرض رسوم على سلع أمريكية بقيمة 60 مليار دولار يوم الجمعة، في حين ألقى دبلوماسي صيني بظلال من الشك على إمكانية إجراء محادثات مع واشنطن لحل الخلاف.

    وقال مانويل أوليفري خبير العملة في كريدي أجريكول في لندن: "مخاوف الحرب التجارية تدعم الدولار، وثمة قدر من العزوف عن المخاطرة في الأسواق".

    وحدة ضخ النفط
    © AP Photo / Fernando Llano
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    وزاد مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية أخرى، بنحو 0.2 بالمئة إلى 95.27 متجها من جديد صوب أعلى مستوى فيما يزيد على عام والبالغ 95.652 الذي سجله في 19 يوليو/ تموز.

    وارتفع الدولار أمام عملات الأسواق الناشئة، وخسرت العملة التركية 0.6 بالمئة لتصل إلى مستوى متدن قياسي عند 5.12 ليرة للدولار بعد أن قالت الولايات المتحدة يوم الجمعة إنها ستراجع الإعفاءات المقدمة لتركيا من الرسوم الجمركية، وهي خطوة قد تضر بواردات

    من تركيا تصل قيمتها إلى 1.7 مليار دولار، بحسب ما نقلت "رويترز".

    واستمر الحذر في أسواق العملة، وتراجعت عملات مرتفعة العائد مثل الدولار الأسترالي أمام الين والفرنك السويسري.

    واستقر اليورو أمام العملة الأمريكية عند أقل مستوى في خمسة أسابيع مسجلا 1.1550 دولار.

     

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    الكلمات الدلالية:
    عقوبات إقتصادية, حرب تجارية, الدولار الأمريكي, الصين, الدولار, أمريكا
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