الأردن والعراق يسعيان لإقامة مدينة صناعية مشتركة

كشفت السفيرة العراقية في الأردن، صفية السهيل، قرب وصول وفد عراقي فني إلى الأردن للاجتماع مع نظيره الأردني من وزارة الصناعة والتجارة والتموين لبحث الإجراءات العملية لإقامة مدينة صناعية مشتركة.

عمان — سبوتنيك. نسبت الصفحة الرسمية لرئاسة الوزراء الأردنية على موقع "فيسبوك" للسهيل إشارتها إلى "قرب وصول وفد عراقي فني إلى عمّان للالتقاء مع نظيره الأردني من وزارة الصناعة والتجارة والتموين لبحث الإجراءات العملية لإقامة مدينة صناعية مشتركة".

حديث السهيل جاء خلال لقاء جمع رئيس الوزراء الأردني وزير الدفاع عمر الرزاز مع وزير الدفاع العراقي عرفان محمود الحيالي بحضور السهيل في العاصمة عمّان، وجرى خلال اللقاء التركيز على الملف الأمني المشترك.

وقال الرزاز إن "الحكومة وبتوجيهات من الملك عبد الله الثاني المعظم ماضية في توسيع آفاق التعاون المشترك مع العراق ولتكامل العمل وفي مختلف المجالات".

بدوره، دعا الوزير الحيالي إلى "إدامة التواصل والتنسيق وتكثيف التعاون الأمني، لما فيه المصلحة المشتركة بين البلدين".

جدير بالذكر، أنه جرى أمس في عمان التوقيع على اتفاقية تعاون أمني وعسكري بين الأردن والعراق وتهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين من خلال تبادل المعلومات والخبرات في مجال حماية الحدود وتطوير القدرات الاستخباراتية والتدريبية بهدف مكافحة الارهاب.

ووقع الاتفاقية عن الجانب الأردني رئيس هيئة الأركان المشتركة الفريق محمود فريحات وعن الجانب العراقي وزير الدفاع عرفان الحيالي.