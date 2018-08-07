ارتفاع عدد حفارات النفط والغاز في العالم الشهر الماضي

موسكو —سبوتنيك. وأفادت شركة خدمات النفط والغاز الأمريكية بيكر هيوز وجنرال إلكتريك (بي إتش جي أي)، اليوم الثلاثاء، بارتفاع عدد الحفارات المستخدمة في إنتاج النفط والغاز في جميع أنحاء العالم في يوليو/تموز، من حيث القيمة الشهرية إلى 99 قطعة، أو بنسبة 4.6 بالمئة، لتصل إلى 2.251 وحدة.

وارتفع عدد الحفارات بمقدار 141 قطعة، أو بنسبة 6.7 بالمئة، سنويا.

وانخفض الرقم في الولايات المتحدة، بـ6 وحدات، أو بنسبة 0.6 بالمئة من حيث القيمة الشهرية، ليصل إلى 1.05 ألف وحدة، وفي كندا ارتفع 1.5 مرة، إلى 204 قطعة، حسب بيانات الشركة

أما في الشرق الأوسط، فقد ارتفع العدد الإجمالي لمنصات الحفر لهذا الشهر بثمان قطع، أو 2 بالمئة، ليصل إلى 400 وحدة. وفي منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ارتفع المؤشر بمقدار 14 قطعة، أو 6.5 بالمئة، ليصل إلى 229 وحدة، وفي أفريقيا ارتفع بمقدار أربع وحدات، أو 4.25 بالمئة، ليصل إلى 98 وحدة. وفي أمريكا اللاتينية، ارتفع المؤشر من حيث القيمة الشهرية إلى عشر وحدات، أو بنسبة 5.6 بالمئة، ليصل إلى 190 وحدة.

وأخيرا ارتفع عدد منصات الحفر في أوروبا بمقدار اثنين، أو بنسبة 2.6 بالمئة، ليصل إلى 80 قطعة.

وتقدم شركة بيكر هيوز بيانات أسبوعية عن التغييرات في عدد منصات الحفر في الولايات المتحدة وكندا منذ عام 1944. ومنذ عام 1975، تقوم شركة الخدمات كل خامس يوم عمل من الشهر بنشر عدد منصات الحفر في جميع أنحاء العالم.

وفي عام 2017، أكملت بيكر هيوز و"جي أي نفط غاز" (قسم النفط والغاز للشركة الأميركية جنرال إلكتريك) صفقة الاندماج.

وتسمى الشركة المدمجة بيكر هيوز، و شركة جنيرال إلكتريك (بي إتش جي أي).