ارتفاع التبادل التجاري بين روسيا والصين خلال 7 أشهر

أكدت مصلحة الجمارك الصينية، اليوم الأربعاء 8 آب/أغسطس، أن حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين ارتفع خلال 7 أشهر من 2018 بنسبة 25.8 في المئة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي ليبلغ 58.35 مليار دولار.