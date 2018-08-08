الصين ترد الصفعة الأمريكية بمثيلتها

سبوتنيك. وتأتي هذه الرسوم بنفس الوقت مع فرض واشنطن رسوم بنسبة 25% على واردات صينية أخرى بقيمة 16 مليار دولار في 23 أغسطس/ آب.
قال مكتب الممثل التجاري الأمريكي أمس الثلاثاء إن الولايات المتحدة ستبدأ تحصيل رسوم بنسبة 25% على واردات صينية أخرى بقيمة 16 مليار دولار في 23 أغسطس/ آب.
وتستهدف القائمة الجديدة التي تضم سلعا قيمتها 16 مليار دولار أشباه الموصلات من الصين.
كما ستُطبق الرسوم البالغة 25% أيضا على مجموعة واسعة من المنتجات الإلكترونية والبلاستيك والكيماويات ومعدات السكك الحديدية المستوردة من الصين.
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