الصين ترد الصفعة الأمريكية بمثيلتها

أعلنت وزارة التجارة في الصين أن بكين ستفرض رسوما على سلع أمريكية بقيمة 16 مليار دولار بدءا من 23 أغسطس/ آب.

سبوتنيك. وتأتي هذه الرسوم بنفس الوقت مع فرض واشنطن رسوم بنسبة 25% على واردات صينية أخرى بقيمة 16 مليار دولار في 23 أغسطس/ آب.

© REUTERS / Leah Millis صفعة جديدة من الولايات المتحدة للصين

وجاء في البيان الصيني أن مثل هذا القرار أصبح ضروريا لتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل

قال مكتب الممثل التجاري الأمريكي أمس الثلاثاء إن الولايات المتحدة ستبدأ تحصيل رسوم بنسبة 25% على واردات صينية أخرى بقيمة 16 مليار دولار في 23 أغسطس/ آب.

وتستهدف القائمة الجديدة التي تضم سلعا قيمتها 16 مليار دولار أشباه الموصلات من الصين.

كما ستُطبق الرسوم البالغة 25% أيضا على مجموعة واسعة من المنتجات الإلكترونية والبلاستيك والكيماويات ومعدات السكك الحديدية المستوردة من الصين.